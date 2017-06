Pep Guardiola leerá un manifiesto en el acto independentista de este domingo

Pep Guardiola siempre se ha mostrado comprometido con la situación política de Cataluña. Este compromiso le llevará a participar este domingo en un acto organizado por las entidades independentistas ANC, Ómnium Cultural y AMI, en Barcelona. En el mismo se reivindicará el referéndum en Cataluña. El actual entrenador del Manchester City leerá un manifiesto que las entidades han calificado de «unitario».

El ex entrenador del Barcelona ha querido dejar claro que su intención únicamente es la de promover la posibilidad de que la gente se pronuncie, pero qué él no pretende decantar esa opinión hacia ningún lado. «No vengo a pedir ni el 'sí' ni el 'no', vengo a pedir que la gente pueda votar. Lo único que hacemos es exigir el derecho a voto. No estamos haciendo nada corrupto. Solo quiero que la gente vote para que pueda vivir mejor», explicó Guardiola en Cataluña Radio. No obstante, el técnico ya manifestó su posición personal cerrando de forma simbólica la lista de Junts pel Sí en la últimas elecciones catalanas, en el que una de las máximas de la coalición política era conseguir la independencia.

Guardiola ha asegurado que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, «son gente muy valiente, que se la juegan. Me siento muy identificado con la formación del Parlamento, me lo piden y es un honor». El entrenador ha asegurado que se siente un privilegiado por poder leer el manifiesto de la movilización que organizarán este domingo las entidades soberanistas y ha bromeado: «Espero no hacer muchos gallos ni trabarme».

El afamado entrenador muestra su descontento con el Gobierno central y que éste se ampare continuamente en la Constitución para impedir que los catalanes realicen la consulta. «Nosotros nos sentimos como un país y ellos no nos ven como un país», abunda. Guardiola ha explicado que concede pocas entrevistas porque le afectan las críticas y que posicionarse políticamente no le ha supeusto ningún problema laboral

Sin marcha atrás para los independentistas

Los tres máximos representantes de las entidades independentistas que han organizado el acto han pedido la movilización de «todos los demócratas» para que sea un éxito. «No podemos esperar más. Ni dar más vueltas, porque la ciudadanía no lo entendería. Por eso estamos convencidos de que este domingo ya sabremos la fecha y la pregunta», explicó Jordi Sánchez, presidente de la ANC. Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultura, ha asegurado que las entidades independentistas «nos constituimos en garantes de que el referéndum será vinculante, porque tendrá consecuencias al día siguiente de su celebración». «Sabemos que la responsabilidad de llevar a cabo el referéndum puede tener consecuencias penales y represivas, y de hecho ya las está teniendo, pero las entidades somos conscientes de la voluntad de la gente de seguir adelante y no habrá marcha atrás», ha reconocido Sánchez.