Guardiola critica el fichaje de Vinicius: «Así está el mercado»

Pep Guardiola no ha dudado en criticar el fichaje de Vinicius Junior por el Real Madrid. Lo hizo incluso antes de que éte fuera oficial, durante la rueda de prensa que ofreció el pasado domingo tras la goleada del Manchester City al Watford en la Premier League. El técnico catalán fue preguntado por los fichajes del conjunto «citizen» para la próxima temporada y respondió acordándose del equipo blanco: «Fichar no es fácil. El Real Madrid ha comprado un jugador de 16 años por 46 millones de euros. Podéis imaginar cómo está el mercado. Será duro. Quizás nos quedemos con muchos jugadores aquí, quizá no. Veremos en los próximos días».

Un par de preguntas más tarde, Guardiola volvió a echar mano del mismo argumento: «Un chico brasileó va a jugar en el Real Madrid por 46 millones de euros... 16 años. Así está el mercado hoy en día. Muy bien».

Guardiola parece olvidar que el Manchester City gastó 213 millones de euros el pasado verano tras la llegada del técnico catalán al banquillo citizen. El conjunto inglés se reforzó, entre otros, con John Stone (55 millones), Leroy Sané (50), Gabriel Jesús (32), Gundogan (27), Nolito (18) o Claudio Bravo (18).