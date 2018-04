Champions Pep Guardiola carga contra Mateu Lahoz y se acuerda del Real Madrid El técnico criticó al colegiado por su expulsión y por errores del pasado y recordó uno favorable a los blancos el año pasado

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 11/04/2018 10:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, quiso aclarar las circunstancias de su expulsión en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool y aseguró que no insultó a Mateu Lahoz, árbitro del encuentro, y explicó que sólo le dijo que «no había sido fuera de juego» la jugada que acabó en gol anulado a Leroy Sané y que habría supuesto el 2-0 para su equipo en la primera parte.

Los 'citizens' perdieron finalmente 1-2 y dijeron adiós a la máxima competición continental, pero para el técnico catalán la jugada condicionó el choque. «Le dije que era gol. Que Milner había tocado el balón. Y por eso me expulsó. No le he insultado. Le he dicho: '¡Es gol! ¡Si viene de Milner no es fuera de juego!'», argumentó.

En este sentido, el de Santpedor recordó otras situaciones en la que su equipo fue penalizado. «El año pasado ya nos pasó contra el Mónaco, con 1-1 en el marcador, Agüero se iba contra el portero... Y era el mismo árbitro. Ya lo conozco de España. A Mateu le gusta ser diferente, ser especial y decidir diferente», añadió.

Y aprovechó Guardiola para recordar también una expulsión que sufrió Arturo Vidal en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la temporada pasada. «Este tipo de acciones, marcan la diferencia. El año pasado expulsan a Vidal injustamente contra el Real Madrid en el momento en el que mejor estaban jugando».

Elogios a su verdugo

Más allá de la polémica arbitral, Guardiola felicitó a su rival por el triunfo. «En primer lugar quiero dar la enhorabuena al Liverpool. Son un equipo top y tienen a un entrenador top. Hemos sido derrotados por un equipo magnífico», reconoció. «Pero hemos jugado unos 45 minutos excepcionales. También quiero dar la enhorabuena a mis jugadores. Volveremos más fuertes. Ahora tenemos una mini Premier League de seis partidos y vamos a intentar cerrarla», zanjó.