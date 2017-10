Segunda B Granada B-Cartagena: las penurias de Segunda B El presidente del club albinegro, en un bonito gesto, se solidarizó y acompañó a los aficionados que tuvieron que ver el partido en unas condiciones que no esperaban

El duelo entre el filial del Granada y el Cartagena, correspondiente al Grupo IV de Segunda B, se vio salpicado por la polémica fuera del terreno de juego, en el que el conjunto visitante, próximo rival del Sevilla en laCopa del Rey, se llevó los tres puntos (0-1). El equipo albinegro viajó a la ciudad deportiva de Armilla, escenario del duelo, acompañado por un nutrido grupo de aficionados, algunos de los cuales no pudieron acceder a las gradas, al argumentar la entidad andaluza que ya estaban totalmente ocupadas.

Varios aficionados del Cartagena tuvieron que ver el partido de pie y a pleno sol, pero no estuvieron solos porque Paco Belmonte, presidente de la entidad, se solidarizó con sus seguidores, a los que acompañó viendo el encuentro en el que su equipo sumó una nueva victoria. Un bonito detalle del dirigente con su hinchada, que no entendió que el el Granada no eligiera otra escenario para el duelo tendiendo en cuenta que el conjunto albinegro suele viajar siempre bien acompañado.

El presidente también quiso poner de manifiesto en las redes sociales las penurias que se viven cada semana en Segunda división B y aprovechó la ocasión para animar a su afición a ayudar a su equipo a salir del pozo que supuso la categoría de bronce del fútbol español.

Las penurias de la Segunda B. Entre TODOS tenemos que salir de aquí. Entre TODOS cada 7 días. Entre TODOS @FCCartagena_efspic.twitter.com/VUy92JziOL — Paco Belmonte Ortiz (@belmonte17) 22 de octubre de 2017