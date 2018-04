Champions League «Es un golpe muy fuerte para todos nosotros» Josep Maria Bartomeu resume el sentimiento del equipo y de la afición tras la eliminación ante la Roma

SERGI FONT

Actualizado: 10/04/2018 23:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noche difícil para el barcelonismo tras la inesperada eliminación del Barcelona ante la Roma en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El primero en dar la cara tras la debacle azulgrana fue el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, que quiso pedir disculpas a todos los aficionados por la derrota y, sobre todo, por la forma tan contundente en que se produjo. «Hoy es un día muy triste·, resumió Bartomeu, que no restó méritos hacia el equipo italiano: «Desde el principio ellos han dominado el partido. Ellos se lo han creído y cuando alguien se lo cree pasa esto. Han jugado mejor y nos han ganado en todos los terrenos. No hay ninguna explicación. Hay que analizarlo todo tranquilamente. Me sabe muy mal por todos nosotros porque hicimos un buen partido en la ida para llegar a las semifinales. Hablaremos en el avión y mañana».

Bartomeu no tenía demasiadas explicaciones a un hecho que nadie se esperaba: «El mensaje es que lo siento por todos los culés del mundo porque tenemos un equipo muy competitivo que hoy no se ha visto. Felicitamos a la Roma porque es un justo vencedor de esta eliminatoria». Y añadió de forma contundente: «Los jugadores se recuperarán pero es un golpe muy fuerte para todos nosotros».

También Valverde mostró su malestar por la derrota y trató de consolar a la afición azulgrana. «Es una derrota dolorosa, no tengo ninguna duda, y todos tenemos ilusión en ganar una competición como esta cuando empieza pero solo la gana uno y el resto se queda en el camino. A nosotros nos ha tocado quedarnos en el camino de manera inesperada. Serán unos días duros porque una derrota así duele mucho, nos duele a nosotros, a la afición y hay que tirar hacia adelante». El técnico analizó el partido: «Nos han complicado mucho, nos han llevado a su terreno. Nos resultaba difícil jugar. A ellos les ha salido todo, nos costaba sacar juego. Hemos empezado bien pero ellos con su presión nos pillaban separados y se reforzaban a raíz del gol. Ha venido el segundo y no hemos estado cómodos en ningún momento».

En preparador no buscó excusas: «Cuando pierdes y el contrario es superior los análisis siempre son extremistas, han planteado fuerte, a que se jugara a lo que ellos querían , agresivo. Hemos tenido muchas dificultades, si hubiéramos apretado al principio...». Y añadió: «Las temporadas son largas y llegar a ganar una competición es complicado porque solo la gana uno, sabemos la decepción que supone para toda nuestra gente y para nosotros. Pensábamos en jugar una competición y ganarla, pero así es el fútbol. Otras veces estas contento y otras estas así». Valverde fue sincero al reconocer que «soy absolutamente responsable de todo. Soy la cabeza visible del equipo, es lo que hay. Yo lo planteo todo».

Messi se desesperó durante el partido -AFP

Andrés Iniesta, que asistió incrédulo a la eliminación del Barcelona desde el banquillo al haber sido sustituido en los últimos minutos por André Gomes, compareció ante la prensa tras el que pudo haber sido su último partido europeo defendiendo la camiseta del Barça. «Es una decepción muy grande con la temporada que estamos teniendo....es jodido», explicó el capitán. «Es una eliminación muy dolorosa porque nadie se la esperaba por la renta que teníamos. Cuando haces las cosas mal, cometes muchos errores y no nos adaptamos al partido que era, pues sale así. Es una decepción muy grande por la temporada que veníamos realizando», añadió el centrocampista.

«Ellos tenían muy claro dónde tenían que atacarnos. Si no se puede jugar hay que buscar otras soluciones y no lo hemos hecho. En la segunda parte le dimos un poco más de sentido al juego teniendo el balón. No es cuestión de pedir perdón porque la imagen siempre es la máxima por la predisposición que tenemos. Pero nos quedamos fuera con el dolor para todos. Es difícil asumir esta eliminatoria porque teníamos mucha esperanza y se nos escapa», se lamentó el manchego, al que se le recordó que aún no había decidido su futuro y podía ser su último encuentro en la Champions: «Es una de las posibilidades y por eso duele más».