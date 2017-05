El Girona puede rozar hoy el ascenso a Primera

Cada jornada queda un pasito menos para que el Girona sea equipo de Primera división. Los catalanes afrontarán el partido de esta tarde en el campo del Levante (18:00 horas) con la tranquilidad de saber que ayer perdió el máximo rival en la lucha por el ascenso. El Getafe cayó en Sevilla (2-1) y deja el camino libre a los rojiblancos, que si vencen se distanciarían a diez puntos de sus inmediatos perseguidores (si el Tenerife gana en Huesca esta tarde sumaría los mismos puntos que el Getafe), cuando solo faltarían cuatro jornadas para que concluya el campeonato. Hay que destacar que el Cádiz, que empató ayer en Zaragoza, se descuelga aún más y podrían quedarse sin opciones de forma matemática con un triunfo del Girona.

El Girona, que la pasada jornada ya empezó a celebrar el ascenso con su sufrida victoria ante el Huesca (3-1), empezó a asimilar que la ilusión podía convertirse en realidad cuando Marc Gual, el jugador del Sevilla Atlético anotaba los dos goles que daban el triunfo a los andaluces, prolongando su buena racha, ya que ha anotado nueve tantos en las últimas seis jornadas. El zarpazo sevillista dejaba anclado al Getafe en sus 61 puntos, suficientes para jugar la promoción de ascenso pero inútiles, salvo milagro, para lograr meterse en Primera de forma directa.

Llegados a este punto, el Girona disputará esta tarde un duelo que podría denominarse de Primera visión, ya que el Levante ha conseguido el ascenso matemático y únicamente se juega el honor de lograr la primera posición de forma definitiva, algo que podría conseguir con un triunfo. El Levante debería ganar por dos goles de diferencia, como mínimo, si se quiere proclamar esta misma tarde campeón de Segunda división, ya que en la primera vuelta perdió en Montilivi por un 2-1.

Uno de los grandes problemas que puede tener el Girona es el exceso de euforia que rodea al club. Pablo Machín ha querido bajar de las nubes a jugadores y aficionados y y ha advertido de los problemas que se encontrarán en el Ciutat de Valencia. «Nos enfrentaremos al mejor equipo de la categoría. Lo ha demostrado con creces y los felicito. Su bajón posterior al ascenso ya ha pasado y ahora seguramente tendrán el objetivo de quedar campeones». El técnico no se fía y avisa de los problemas que se pueden encontrar: «Veo mucha ilusión en la afición y escucho la frase de 'esto ya está hecho', pero veo lo que nos queda y tendremos que sufrir mucho». Ante la posibilidad que se puedan proclamar equipo de Primera la próxima jornada, para lo que deberían ganar esta tarde, Machín no quiere ni pensarlo. «Me centro en mi equipo. Bastante sufrimiento tenemos nosotros para ganar que todavía tengamos que perder energías con los de los demás, que no podemos controlar», señaló sobre la posibilidad de campeonar con los errores del rival.

Tras la mala dinámica de resultados que sufrió el equipo en el último mes y medio (solo logró una victoria en seis partidos), la reacción de la plantilla ha logrado encadenar dos victorias que pueden decidir el ascenso. Machín no podrá contar esta tarde con los lesionados Coris, Richy y Alcaraz ni con el sancionado Fran Sandaza, que además sufre molestias musculares. La buena noticia es que el técnico soriano recupera a Alcalá y Maffeo, éste último después de cumplir tres partidos de sanción.

El Levante, sin presión

Por su parte, el Levante afronta el duelo sin presión. Su entrenador, Juan Ramón López Muñiz, tiene la baja del argentino Esteban Saveljich, que tiene previsto viajar a Argentina este sábado para solucionar unos asuntos con el permiso de residencia, y hoy ofrecerá la lista de convocados. Muñiz podría recuperar a José Campaña y Natxo Insa, que no jugaron en Vallecas ante el Rayo por lesión, y contaría en defensa con Iván López, al que un virus estomacal le impidió jugar ese día.

Además, el técnico asturiano, que ya ha advertido en varias ocasiones de que tiene previsto dar oportunidades a los menos habituales, apostaría por Paco Montañés o Abraham Minero en la formación titular junto a futbolistas como Jason, Chema o Rober, que han sido protagonistas durante la temporada. Quien parece tener garantizado el sitio en el once inicial es Roger Martí, que es el máximo goleador de la categoría con 22 tantos y pelea por el Pichichi, y que podría estar acompañado en ataque por Javier Espinosa o Víctor Casadesús.