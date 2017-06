El entrenador del Club Deportivo Tenerife, José Luis Martí, criticó la actuación arbitral en el partido final por el ascenso a Primera y aseguró que el fútbol les "debe una" porque consideró una "injusticia" que su equipo no haya conseguido el billete a la máxima categoría del fútbol español.

"Me ha parecido una vergüenza la actuación arbitral, pero nunca he entrado en ello y no lo haré ahora", dijo sobre Prieto Iglesias, colegiado del encuentro. "El 'anti fútbol' también es fútbol, pero una patada a la altura de la rodilla sin balón es roja", dijo Martí al término del partido en relación a una jugada protagonizada por Sergio Mora.

"No se ha podido jugar mucho al fútbol en la segunda parte, el árbitro no ha querido verlo, pero las excusas no sirven, el resultado es el que es. El fútbol nos debe una, fue injusto con nosotros. Los chicos están destrozados", explicó el míster del cuadro chicharrero.

Preguntado por los méritos, Martí dijo que "el cómputo general de la eliminatoria" dice que "merecían" ascender. "Hemos recibido dos goles tempraneros, pero fuimos capaces de darle la vuelta con ese tanto de Lozano. Al final tuvimos ocasiones claras pero no logramos convertir", lamentó.

"La vida nos tiene que devolver esto porque el fútbol hoy ha sido injusto con nosotros. El año que viene volveremos con más fuerza", finalizó Martí, "dolido" por "no poder brindarle" a la afición del Tenerife "lo que se merecían".