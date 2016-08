El gesto de deportividad de la cantera del Barça que se ha convertido viral en Japón

Los aficionados al fútbol en Japón no dejan de alabar en las redes sociales la deportividad mostrada por los componentes del equipo infantil B del Barcelona después de conquistar el World Callenge Cup en Tokio. Los canteranos azulgranas vencieron en la final al Omya japonés con gol de Xavi Planas y los jugadores del conjunto nipón no pudieron reprimir el llanto después de que el árbitro señalara el final del partido. La expedición del Barça no tuvo en consolar cariñosamente a sus rivales, que apenas podían contener las lágrimas después de la decepción. Un gesto que ha sido muy aplaudido en ese país.