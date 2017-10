George Weah, un Balón de Oro como presidente de Liberia

Con el balón, George Weah (Monrovia, 1-10-1966) siempre mostró un cierto punto de rebeldía. Delantero potente que derribaba defensas ayudado por una explosiva velocidad de arranque, militó en las plantillas de algunos de los mejores clubes de Europa, en los que se convirtió en un futbolista de fama mundial. Defendiendo al Milán se ganó un hueco en la historia de este deporte al ser el primer africano -y hasta la fecha el único- capaz de conquistar el Balón de Oro de la FIFA. Un trofeo que celebró en 1995 con una doble dedicatoria en un discurso escrito con el corazón: se acordó de Arsene Wenger, su padrino en el fútbol, y especialmente de Liberia, el país que le vio nacer, por el que siempre luchó y del que ahora está a un paso de convertirse en su nuevo presidente.

Weah, con el Balón de Oro

Weah, considerado el mejor futbolista africano de la historia, encabeza el recuento de votos en los comicios presidenciales celebrados en Liberia, uno de los países más pobres del continente y uno de los primeros que sufrió el ébola. Aunque los resultados no serán oficiales hasta finales de este mes, el exdelantero, de 51 años, ha recibido casi el 44 por ciento de los votos, muy por delante del septuagenario Joseph Boakai, actual vicepresidente y candidato oficialista.

Como demostró siempre en su etapa como futbolista, en la que jamás se arrugó frente a un defensa, en la política tampoco baja los brazos. Falló en su primer intento, en 2005, al ser superado en las urnas por Ellen Johnson-Sirleaf, la actual presidenta, pero Weah ve ahora cada vez más cerca su deseo de dirigir un país con grandes desigualdades sociales y en el que, según ha afirmado, la sanidad y la educación son sus grandes prioridades.

Si finalmente no alcanza el 50 por ciento de los votos que necesita para garantizar la victoria directa en estos comicios, tendrá que enfrentarse al segundo candidato más votado en una segunda vuelta, que se celebraría ya en noviembre. La vocación de servicio y el compromiso por su país, sin embargo, no son nuevas y en su etapa como internacional ya se ganó el corazón de muchos compatriotas al pagar los gastos que no podía asumir la Federación para que la selección disputara partidos de clasificación para el Mundial.

Nunca jugó un Mundial

La fama y el dinero de sus contratos en equipos como el Mónaco, el Milán o el Chelsea no apartaron nunca a Weah de sus raíces, a pesar de que su infancia no resultó sencilla. Siguiendo la tradición de la etnia Kru, a la que pertenecían sus padres, fue criado por su abuela en Clara Town, uno de los barrios más pobres de Monrovia, la capital, donde comenzó a dar patadas al balón -aunque a su familia nunca le gustó- y a sentir su tierra.

Desde su retirada, su prioridad siempre ha sido Liberia, país con poco más de cuatro millones de habitantes y en el que ahora sigue jugando al fútbol los fines de semana con amigos de toda la vida. A pesar de sus obligaciones, aumentadas desde que en 2014 se convirtiera en senador, siempre saca unas horas para disputar partidillos con antiguos compañeros de selección, con la que nunca llegó a disputar un Mundial. Un detalle que realza aún más el éxito que supuso aquel Balón de Oro de la FIFA. «Amo a mi país y a su gente. Me hubiese encantado disputar la Copa Mundial, pero logré tanto en mi carrera que no me puedo quejar. La única decepción es que muchos otros integrantes de la Estrella Solitaria (nombre con el que se conoce al combinado de Liberia) ni fueron al Mundial ni tuvieron mi éxito personal», reconocía en una entrevista con al FIFA en la que rememoraba su extraordinaria trayectoria, salpicada con otros grandes trofeos como el de máximo goleador de la Champions, Jugador del Año en Europa y Futbolista del Año de la FIFA.