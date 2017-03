Un espectacular gol de Sikiru Olatunbosun, jugador del MFMFC Lagos, abría el pasado viernes la victoria de su equipo (2-1) ante el Enugu Rangers, el vigente campeón de la Liga de Nigeria. Un tanto que llegaba a la media hora de partido después de una rápida combinación en el centro del campo que el delantero finalizaba con un genial sombrero de espaldas a un defensa. Posteriormente, ejecutaba con la izquierda un potente lanzamiento en parábola desde fuera del área que sorprendía al guardameta visitante. Un golazo que ha triunfado en las redes sociales.

This 'Heavenly' strike from @MFMFC_Lagos's Sikiru Olatunbosun has to be a contender for the 2017 Best @FIFAcom Puskas award. @LMCNPFLpic.twitter.com/HAY9iIWq1O