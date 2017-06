El genial gol de McEleney en la liga irlandesa

El Dundalk goleaba el pasado viernes al Drogheda (0-6) en partido correspondiente a la jornada 18 de la liga irlandesa, un partido en el que Patrick McEleney, un habilidoso delantero de 24 años, marcaba un precioso tanto que está triunfando en las redes sociales.

Tras un doblete de su compañero McMillan, Patrick McEleney, que cumple su segunda temporada en el Dundalk después de defender cinco años el escudo del Derry City, recibía un balón en la medular, superaba a tres rivales y terminaba enviando el balón a la escuadra de la portería rival con un zurdazo. Un tanto muy aplaudido que llegaba en el último minuto de la primera parte y que ha generado numerosos comentarios. Tras el descanso, Duffy y Kilduff, con un doblete, ampliaban la goleada del Dundalk.

Another moment of McEleney magic... Catch up on all of the weekend's LOI action on #SoccerRepublic, Monday, @RTE2, 11pm pic.twitter.com/EI0kpf4ljq