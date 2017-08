Gaspart carga contra Neymar y le compara con Figo

Si hay alguien que puede hablas con conocimiento de causa sobre lo que ha hecho Neymar y su decisión de abonar la cláusula de rescisión para desvincularse del Barcelona, ese es Joan Gaspart. El que fuera presidente del Barcelona vivió en sus propias carnes un caso similar cuando nada más acceder al sillón presidencial del club catalán se encontró con la marcha de Luis Figo, nada más y nada menos que al eterno rival, el Real Madrid. Gaspart ha recorrido los micrófonos de varios programas deportivos y no ha dudado en criticar a Neymar y compararlo al del portugués.

«Lo de Neymar ha sido al estilo Figo. Se ha reído de la afición, pero los culés no estamos ni traumatizados ni llorando. Pasamos olímpicamente de Neymar», ha asegurado el polémico ex directivo, fiel a su imagen de no dejar indiferente a nadie. Gaspart incluso se puso en la piel de Josep Maria Bartomeu y sus compañeros de junta, motivo por el que quiso defenderles por las críticas recibidas tras la decisión del brasileño. «La junta directiva no tiene culpa de la marcha de Neymar. Hicieron lo imposible para que se quedase. Neymar les ha toreado de igual manera que Figo me toreó a mí», zanjó el ex presidente, que dilapidó los 60 millones de euros que percibió por Figo hace casi 20 años en la compra de Overmars y Petit.

Gaspart no cree que el Barcelona acuse la pérdida del paulista, pese a haber conformado uno de los tridentes más fructíferos de la historia del equipo azulgrana. Y tampoco se siente preocupado por el recibimiento que pueda tener Neymar en un hipotético enfrentamiento con el PSG. «Me trae sin cuidado. El Barça es más que un club, que decimos nosotros. Yo he vivido situaciones de estas. Neymar va a estar dentro del capítulo de Figo; estaba solo y ahora va a estar acompañado de Neymar», aseguraba.

El empresario hostelero no pudo evitar las comparaciones con otros futbolistas que abandonaron el Barcelona de una forma poco ortodoxa, como Maradona o Ronaldo Nazario, que pese a ser grandísimos jugadores dejaron la sensación de haber podido ofrecer mucho más. «Yo he visto grandes jugadores como Maradona o Ronaldo, que eran mejores que Neymar, y que se fueron también del Barça porque otros clubes pagaron sus cláusulas. Pero se fueron dignamente, sin hacer tanta comedia y tanto cuento. No me ha gustado nada la actitud que ha tenido con el club, con los socios y con sus compañeros».

A Gaspart no le ha gustado nada la manera como el brasileño ha decidido marcharse, alargando la situación guardando silencio durante toda la gira del equipo por Estados Unidos. «Neymar ha hecho demasiado cuento. Demasiada margarita 'te quiero no te quiero; te quiero no te quiero'. Pues ahora somos nosotros los que decidimos que no le queremos. Punto y se acabó. No es culpa de nadie: ni de la directiva, ni de los compañeros ni de la afición. Es la culpa de una ambición y de una forma de ser», zanjo el ex mandatario. Y añadió: «Me duele que en estos momentos, personas que yo aprecio y respeto muchísimo se aprovechen de estas circunstancias para culpar a alguien. La culpa la tiene Neymar. Punto. No la tiene el Barça, no la tiene el club, no la tienen los directivos, no la tienen sus compañeros, que han hecho todo y más para que se quede. La culpa es de Neymar, que ha decidido jugar con nosotros durante un mes deshojando la margarita para que al final haya terminado...».