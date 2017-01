Van Gaal desmiente su retirada por un drama familiar

Louis Van Gaal salió al paso de las informaciones de la prensa de su país que aseguraban que había tomado la decisión de poner fin a su carrera como entrenador por el drama vivido en su familia por las muertes de su yerno y su hermana pequeña. El que fuera técnico del Barcelona, Bayern o la selección holandesa entre otros equipos asegura que tomará la decisión una vez que termine su año sabático.

Van Gaal, de 65 años, desmintió las noticias de su retirada ante los micrófonos de la Cadena Ser, donde también aseguró que este mismo mes había recibido una oferta para entrenar al Valencia.

«No me retiro. Estoy en un año sabático y cuando termine decidiré si lo hago o no. Hay muchas posibilidades de que lo haga, pero no es definitivo, decidiré entonces, en junio o julio», explicó el técnico. «En Holanda la prensa escribe lo que quiere. Como en España, ponen su atención en otras cosas», añadió.

«Que siga o no dependerá también de las ofertas que tenga. He entrenado a muchos clubes y creo que es muy difícil encontrar equipos de ese nivel», explicó Van Gaal. «Podría haber ido a China, pero todavía estoy aquí. Han pasado tantas cosas en mi familia que me han forzado a mirar las cosas de otra manera», explicó.

El holandés se refiere a las muertes de su yerno y de su hermana pequeña, a las que la prensa de su país había citado como causas de su decisión definita de retirarse.