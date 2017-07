La International Champions Cup dejará imágenes en la historia del fútbol. Durante el partido que enfrentaba al Chelsea y al Inter, Geoffrey Kondogbia protagonizó uno de los goles del año.

El jugador francés empezó el partido en el banquillo antes de entrar en el minuto 58. Kondogbia recibió el balón y quiso pasarlo al guardameta del Inter. Después de entrar en contacto con el pie del jugador en los 40 metros, el balón se fue por los aires antes de entrar en la porteria de un Padelli atónito. Kondogbia, confusó por su golazo, tardó unos segundos en levantar la cabeza.

A pesar del incidente, el Inter de Milán consiguió la victoria 2-1 frente a su rival inglés en el último amistoso del torneo asiático.

Kondogbia with the greatest own goal OAT. pic.twitter.com/1n8NDDzUTC