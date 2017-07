La furibunda defensa de Clemente a su amigo Villar

Si hay un hombre del fútbol que durante años ha vivido cerca de Ángel María Villar ese es Javier Clemente. Seleccionador nacional durante seis años (1992-1998), la relación entre el técnico vasco y el presidente de la Federación era estrecha entonces y lo ha seguido siendo cuando abandonó el banquillo de España.

Esa amistad ha trascendido el paso de los años y ha quedado patente en las últimas horas, cuando Clemente ha salido a defender a su «amigo» Villar, al que ha calificado como «honrado» en las redes sociales.

Después de la declaración de hoy ante el juez y sin saber lo que va a dictaminar he de decir que son : honrados y sobre todo AMIGOS — Javier Clemente (@JaviClemente_) 20 de julio de 2017

«No he dicho nada del tema de Villar, su hijo y Padrón hasta no escuchar lo que se está diciendo y dar mi opinión. Después de la declaración de hoy ante el juez y sin saber lo que va a dictaminar he de decir que son honrados y sobre todo AMIGOS», ha afirmado el exseleccionador.

Clemente, poco amable de manera habitual con la prensa, ha cargado entonces contra el mensajero, en especial con el periodista José Ramón de la Morena de Onda Cero Radio y con Javier Tebas, presidente de La Liga. «Lo de Tebas y el Vizconde (De la Morena) es patético. Uno lleva 10 años diciendo lo mismo de Villar y el otro 28 y no han conseguido nada. Bueno sçi han conseguido: retratarse de lo miserable que se puede ser haciendo comentarios buscando beneficios propios», apunta en su cuenta de Twitter.

Lo de TEBAS y el Vizconde ( De la Morena) es patético . Uno lleva 10 diciendo lo mismo de Villar y el otro 28 y no han conseguido nada . — Javier Clemente (@JaviClemente_) 20 de julio de 2017

Sobre el periodista, ahonda aún más. «Pájaro Vizconde: ¿al presidente de la RFEF no lo tiene que elegir la gente del fútbol, pero a tu socio Tebas si? No dices más q bobadas. Es lógico que no vayas derecho en nada, desde pequeño lo ves todo torcido», afirma.

Por último, Clemente lanzó un dardo directo a Tebas. «¡Qué pena que no te quedaste donde naciste! No hubieses podido hacer lo que hiciste al Badajoz, Alavés, Racing y demás equipos. Me cuesta entender cómo los clubs te pueden elegir. Bueno, sí lo sé, el dinero lo compra todo. Como dijo Telecinco, tus cuentas no están claras», escribió el técnico.

Me cuesta entender cómo los clubs te pueden elegir bueno si lo sé , el dinero compra todo . Como dijo Tele 5 tus cuentas no están claras — Javier Clemente (@JaviClemente_) 20 de julio de 2017

Además, antes de concluir su discurso, Clemente dejó una sentencia lapidaria. «En mi tierra se dice: 'A cada Cerdo le llega su San Martín'. Y si no, al tiempo», concluyó.