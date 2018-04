La Liga Fornals: «Me mareo, veo borroso y al momento recupero la conciencia» El jugador del Villarreal, que ya ha sufrido cuatro desmayos, fue sustituido y trasladado a un hospital

Pablo Fornals, jugador del Villarreal, mantuvo en vilo al fútbol español durante un par de minutos, los que transcurrieron desde su desvanecimiento en el minuto 6 del choque de su equipo ante el Athletic Club de Bilbao, al 8, en el que abandonó el terreno de juego del Estadio de la Cerámica por su propio pie después de ser atendido por los servicios médicos.

El futbolista castellonense se desmayó sobre el césped con serios gestos de dolor, provocando la alarma entre compañeros y rivales. Las asistencias médicas hicieron acto de presencia en el terreno de juego inmediatamente para explorar al atacante, que después de un par de minutos pudo reincorporarse y fue sustituido. Desde el estadio del Villarreal fue trasladado a un centro de salud.

Este percance no es el primero para el jugador, que ya sufrió un episodio similar cuando formaba parte del Málaga. El pasado mes de diciembre, en el entrenamiento previo al choque de los de Javi Calleja ante el Barcelona, el futbolista se desplomó en la ciudad deportiva del equipo. Las causas del desmayo se debieron entonces a un posible cuadro de hipoglucemia por el que el futbolista quedó en observación, respondiendo de forma positiva a todas las pruebas.

«Es la cuarta vez que me pasa»

Según confirmó el propio Fornals, una vez recuperado de este último episodio, ante los micrófonos de la Cadena Cope, no es algo nuevo para él: «Me mareo, veo borroso y al momento recupero la conciencia. Es la cuarta vez que me pasa».

Preguntado por su estado el jugador explicó que estaba «en el hospital esperando que salga todo bien. Los síntomas son los mismos que había sufrido otras veces».

«Estoy esperando a ver qué dicen las pruebas y después hablaremos con el club», explicó el futbolista. «Mi familia sabe que me gusta el fútbol. Es mi vida. Había familiares viéndome y ahora están conmigo», finalizó.