Flores de Sergio Busquets a Casemiro

Sergio Busquets está participando en Qatar en diferentes actos promocionales junto a Jordi Alba y Gerard Pique. El centrocampista respondió a diversas preguntas en las que destacó la calidad de uno de los jugadores del gran rival del Barcelona, el Real Madrid, y solicitó al Barça un esfuerzo para que la cantera vuelva a ser fructífera.

«Hay grandes centrocampistas en el mundo del fútbol, cada uno tiene su propio estilo. No hay dos futbolistas iguales. En mi posición mencionaría a Casemiro, que lo está haciendo muy bien; Bruno ha tenido un gran rendimiento en el Villarreal; y el Chelsea ha hecho una gran temporada con Kanté y Matic. Ander Herrera también juega muy bien», explicó Busquets cuando le preguntaron sobre qué futbolista sería de su agrado en su posición en el centro del campo.

El catalán reiteró un mensaje que ha dado últimamente y es la dificultad de que los jugadores de las categorías inferiores puedan dar el salto al primer equipo: «La exigencia es increíblemente alta en cada nivel. Depende de muchos factores, no sólo si se viene del fútbol base. Depende de si se les dan las oportunidades, si trabajan bien, si los jugadores tienen el nivel requerido, tienen que juntarse todos los factores. Espero que más jugadores de la Masia lo logren».

El motivo por el que Busquets acudió a Qatar junto a Piqué y Alba es visionar las instalaciones que los futbolistas utilizarán durante el Mundial de 2022. El centrocampista no quiso manifestarse sobre un futuro a tan largo plazo: «Quedan aún algunos años pero están haciendo proyectos y planificando bien, siempre mejorando y aseguró que será un gran Mundial. Quedan cinco años, no sé como estaré físicamente en ese momento, pero me encantaría. Jugar un día en Qatar como Xavi también es una opción».

La trayectoria de España hasta llegar al Mundial de Rusia también uno de los temas sobre los que se habló: «Tenemos un grupo difícil y estamos peleando contra Italia para poder pasar primeros de grupo. Esperamos clasificarnos y conseguir un resultado positivo en el Mundial». El centrocampista añadió: «El cambio de entrenador por ahora está funcionando muy bien para nosotros. Son ideas similares, pero a la vez con su toque y una visión diferente», dijo sobre el nuevo seleccionador español, Julen Lopetegui. Busquets está seguro de que si consiguen la clasificación para Rusia serán una de las selecciones «favoritas». Y concluyó: «Al final estarán los equipos de casi siempre, Alemania, Argentina pueden estar en la lucha por el título».