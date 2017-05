Final de Liga desangelado en el Camp Nou

Pocos creían en la Ciudad Condal en la posibilidad de que el Barcelona ganara la Liga. Todos confiaban en el triunfo de los culés ante el Eibar pero casi nadie hubiera apostado por una derrota del Real Madrid en Málaga. Este fue el principal causante de la pobre entrada que registró el Camp Nou en el partido en el que los culés podían conquistar una de las más competidas de los últimos años. 75.000 aficionados son muchos pero distan bastante de los 98.000 que tiene el aforo del estadio azulgrana en un día tan importante como éste.

El ambiente de pesimismo de la grada, multiplicado por el tempranero gol de Cristiano Ronaldo en La Rosaleda, se trasladó al terreno de juego. Los futbolistas del Barcelona estaban ansiosos y atenazados al mismo tiempo. La prueba más clara de ello son las dos ocasiones que falló Luis Suárez en la primera parte, algo impropio del delantero. Y si el uruguayo estaba fallón, aunque luego anotara un tanto en la segunda parte, Leo Messi no le fue a la zaga. Es cierto que metió dos tantos. Esa es la fotografía final del argentino pero por el camino se dejó dos goles de libro. El primero a puerta prácticamente vacía tras una asistencia de Luis Suárez, y el segundo al fallar un penalti. Se resarció después para acabar la Liga con 37 goles, como el máximo realizador del campeonato , lo que también le lleva a ganar la Bota de Oro.

«Hemos cumplido con lo que nos quedaba pero hay un rival que ha sido un poquito mejor y es el justo campeón. No hemos encontrado la regularidad para ganar la Liga. Cuando no dependes de ti es un trabajo complicado», explicó Andrés Iniesta al término del encuentro. El capitán tuvo un recuerdo para Luis Enrique, que se despidió del banquillo del Camp Nou: «Es la despedida en casa. Todo el mundo le está agradecido por todo este tiempo pero nos queda un título que tenemos que ganar para irnos con la mejor sensación posible».

Luis Enrique cerró su etapa como entrenador del Barcelona en el Camp Nou. Solo le resta la final de Copa. La afición esperaba que el asturiano apareciera sobre el césped para agradecerles el apoyo que le han dado durante estos tres años. No salió el técnico, que sabía desde el principio que la Liga viajaba a Madrid. El Barcelona le preparó un discreto homenaje con la exposición de un tifo al inicio del partido y los cánticos de la grada de animación, que no fueron secundados por el resto del respetable. Ernesto Valverde se perfila como sus sustituto. «Esperaremos a acabar la temporada para anunciar al próximo entrenador. Robert nos expondrá sus reflexiones y decidiremos. La gente quiere a Luis Enrique, han coreado su nombre y ahora hay que preparar muy bien la final de Copa. Han sido tres años de mucho éxito. Llevamos mucho tiempo trabajando en el futuro pero debemos esperar a que acabe la temporada para explicarlo todo», comentó Josep Maria Bartomeu.

Luis Enrique compareció para explicar las causas por las que el Barcelona había perdido la Liga. «No hemos sido lo suficientemente regulares. Y eso al final lo hemos pagado. Agradecemos el apoyo al público. El equipo ha hecho muchas cosas bien a lo largo de la temporada pero la línea que separa el éxito de la victoria es muy fina», apuntó el asturiano. El preparador asegura que se marcha satisfecho: «Sin este perfil de jugadores ni estas individualidades es imposible acceder a tantos títulos. Estoy contento de todo lo que he hecho. He procurado influir en el juego y he parado cuando he querido. Me voy cuando yo me quiero ir y todo lo he hecho a mi estilo y a mi manera. No tengo nada que reprocharme. Tendré cosas a mejorar pero seguramente habremos hecho muchas cosas bien».

«He sentido los mismos sentimientos que en el resto de partidos. Ya reclamé que no hacía falta que me animaran porque yo no iba a fallar balones. Al final la afición te devuelve lo que es un reflejo de lo que hace el equipo», explicó Luis Enrique sobre los aplausos del público. Y añadió: «Esta nave nunca ha sido, es, ni será fácil de llevar». Sus últimas palabras fueron dirigidas al Real Madrid: «Cuando uno gana más puntos que el rival es el justo vencedor y solo queda felicitarle».