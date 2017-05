Luis Enrique dirigirá esta noche su último partido al frente del Barcelona. El asturiano puede cerrar una etapa gloriosa de tres años con un título que sabrá a poco. Es el peor final para el asturiano, que tras haber levantado una Champions League, dos Ligas y otras dos Copas, entre otros títulos, se enfrenta a un reto con trampa. Tiene poco tiene que ganar y mucho que perder. Vencer al Alavés, equipo que el año pasado militaba en Segunda división, es peaje obligado en una temporada devaluada por el triunfo liguero del Madrid y, sobre todo, por la final de Champions que disputa el equipo blanco la semana próxima.

«Si no ganamos la Liga, no podremos decir que la temporada ha sido buena», comentó la semana pasada Josep Maria Bartomeu. Ahora, el presidente podría añadir que si no se gana la Copa, la temporada habrá sido mala. Y si encima el Madrid domina en Europa, la campaña se tornará en pésima. Si Barcelona y Alavés estuvieran disputando una partida de cartas, la jugada para los azulgranas se resumiría en Copa o bastos. Así están las cosas. La plantilla quiere cerrar el año con un nuevo título y endulzar la marcha de Luis Enrique. «Es un entrenador que se ha sabido ganar al vestuario, uno de los mejores técnicos de la historia del Barcelona y merece irse bien», aseguraba Piqué, que advertía: «Si queremos ganar la Copa tendremos que igualar al Alavés en ilusión». Ilusión, palabra que no riñe con ambición. Y si de algo puede presumir Luis Enrique es de su desmesurada ambición deportiva.

Hoy pone un punto y aparte en su trayectoria con el Barcelona. «Quién sabe, igual dentro de un tiempo se da la oportunidad y vuelvo a entrenar a este equipo», aventuraba. No obstante, su estancia en el cargo no le ha granjeado demasiados amigos. Tampoco se ha esforzado en ello ni lo ha disimulado. La relación con la prensa ha sido una obligación con la que ha tenido que cargar. «De la relación con la prensa me llevo que esto es un circo y no voy a decir quién es el payaso para que nadie se sienta ofendido. No es el sitio en el que más a gusto me he sentido. El cargo de entrenador tiene mucho de parafernalia, que a mí no me interesa nada. He intentado ser respetuoso y tal vez no lo he conseguido siempre, he tratado de devolver lo que me venía. A veces no he restado bien», confesaba.

Además, a Luis Enrique, como confesó hace unos meses, le va «la guerra» y se encuentra cómodo en ambientes hostiles. Por eso se permite tirar de ironía cuando valora su futuro: «Igual vengo el primer día de julio y os doy una sorpresa aquí sentado. Seguro que a alguno le da un infarto».Preocupado solo de su trabajo, ni siquiera esperaba que le fuera tan bien como le ha ido. «Si el día de mi presentación, hace tres años, me dicen que iba a ganar 8 o 9 títulos no lo habría firmado sino requetefirmado».Hoy tendrá la oportunidad de ampliar su currículum y deberá ser intervencionista.

Las bajas que tiene, sin lateral derecho sobre todo, le obligan a ello. La ausencia de Luis Suárez será una nueva oportunidad para Paco Alcácer, pero quién ocupará la banda derecha es una incógnita. Con Mascherano renqueante, valora la posibilidad de apostar por una defensa de tres jugadores o readaptar a un futbolista poco acostumbrado a la posición: Lucas Digne y André Gomes son sus opciones. Incluso Aleix Vidal podría ser la gran sorpresa si hoy recibiera el alta médica tras haber estado casi cuatro meses de baja.

Una salida discreta

Su última temporada no ha sido todo lo plácida que su palmarés merecía. En algunas fases de la temporada fue silbado por el Camp Nou. Las contundentes derrotas en París o Turín le pasaron factura. No se arredró ante su público. Y podría decirse que les pasó factura en su último partido en el Camp Nou, ante el Eibar, cuando declino salir a saludar a los aficionados que reclamaban su presencia al término del partido. Se irá en silencio y sin homenaje.