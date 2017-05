Este sábado se juega en el Vicente Calderón la final de la Copa del Rey, entre Barcelona y Alavés, con un claro favoritismo para los azulgranas, aunque eso no quiere decir que vayan a tener fácil levantar el trofeo. Si hay un equipo modesto en España que ha demostrado esta temporada no tenerle miedo a ningún rival y jugar muy bien al fútbol ese es el Alavés. Por eso sus jugadores confían a ciegas en ellos mismos, con Deyverson a la cabeza

«Ya se lo he dicho a mis amigos y a mis familiares, si marco yo al final, o lo hace un compañero y ganamos la Copa, me quitaría toda la ropa, me quedaría desnudísimo», aseguró el brasieño en una entrevista radiofónica. Una promesa que parece haber calado en el vestuario, ya que su compañero Alexis Ruano parece que no tiene intención de dejarle solo: «Pues yo le acompaño si eso».