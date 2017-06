El orden es subjetivo de debate, pero lo que no tiene discusión es que entre estos cuatro jugadores está el mejor «10» de los 119 años de historia de la Juventus. Sivori, Platini, Zidane y Alessandro del Piero (Conegliano, 9 de noviembre de 1974). El mito italiano se puso durante diecinueve temporadas la camiseta «bianconeri», acumulando 705 partidos, 290 goles y un carro de títulos entre el que abulta la Champions League de 1996, la segunda y última de la historia de Juventus. En Cardiff sueña con ver, por fin, la Tercera, y enterrar 21 años después la fatídica final de 1998 en Amsterdam: «Tengo una corazonada, pero prefiero guardármela para mí...»

-¿Por qué perdió aquella final la Juventus?

—Ganar la Champions es muy complicado. El camino hacia la final está lleno de piedras y, una vez ahí, hay que ser mejor que tu rival, que lógicamente también va a ser un gran equipo. En mi carrera nunca puse excusas a ninguna derrota. Aquel día no estuvimos finos y, en cambio, el Real Madrid estuvo muy acertado a nivel defensivo y tuvo la puntería necesaria en una de las pocas ocasiones que nos hicieron. Fue justo campeón.

-La Juventus era muy favorita en Amsterdam.

—Sí, lo éramos. Pero en una final de Champions, y con el Real Madrid enfrente, créame que no influye nada quién es mejor equipo o cuál de los dos llega en mejor forma. Si el Real Madrid ha ganado once Copas de Europa no es por casualidad.

-La prensa italiana fue muy crítica con ustedes.

—Ganamos la Champions de 1996, contra el Ajax, y en la siguiente temporada otra vez nos llegamos a la final, pero perdimos frente al Borussia, cuando también éramos favoritos, como contra el Real Madrid. Entiendo que la decepción era muy grande, pero no solo en los medios de mi país. Mi equipo estaba destrozado. El fútbol no es una ciencia exacta. Siempre pensamos que llegábamos a Amsterdam en un gran momento, pero durante los noventa minutos de aquella final no estuvimos a la altura.

-¿Ganó el Real Madrid con un gol en fuera de juego?

—Creo que sí, que era fuera de juego. Casi todo el mundo del fútbol lo sabe, pero como le he dicho antes, nunca he puesto una excusa cuando hemos perdido. Juzgar al árbitro por esa jugada es injusto. El Madrid se mereció esa Champions

-Pues en el club blanco nadie confiaba en ganar. Hasta el champán de ustedes tuvieron que tomar al no tener ningún tipo de celebración preparada. ¿Subestimó la Juventus al Real Madrid?

—Para nada. En ningún momento nos creímos ganadores y tampoco minusvaloramos al Real Madrid. Entre 1994 y 1998 jugamos cuatro finales continentales, una de la Copa de la UEFA y tres de Champions. Éramos una generación única, pero tuvimos la mala suerte de ganar solo la de 1996. Una pena porque aquel equipo era extraordinario.

-¿Cómo ve la final de este sábado?

—Al cincuenta por ciento. Igualdad absoluta. Suena a tópico pero es la realidad. Ambos llegan tras ganar sus Ligas, la Juventus también la Copa, y el Madrid es, además, el vigente campeón, su saldo en las finales es casi perfecto (ha ganado 11 de 14 que ha jugado) y en el campo es un animal competitivo. Pero ojo con esta Juventus. Vuelve a ser uno de los grandes de Europa y ya demostró hace dos temporadas que está capacitada para darle un susto al Real Madrid. Le eliminó en semifinales y en la final tuvo al Barcelona durante bastante tiempo contra las cuercas. Es un equipo que ha alcanzado un elevado nivel de madurez y que compite a la altura del mejor

Del Piero y Zidane, en 1996. - ABC

-Jugó cinco años con Zidane ¿Qué recuerdos tiene de él?

—Zizou fue un fenómeno, un campeón y un jugador único. Pero es que fuera del campo era también enorme. Su calidad humana me dejó huella. Se merece todo lo que vivió como futbolista y también lo que está conquistando ahora como entrenador. Es apasionado e inteligente y no me sorprende nada lo bien que está dirigiendo al Real Madrid. Se veía venir.

-Bale en el banquillo e Isco en el once. Todo apunta a que será así ¿Acierta Zidane?

—Seguro que si lo hace es porque cree que es lo mejor para su equipo. Isco es muy bueno. Hasta en la propia Juventus se le admira. Pero en una final siempre centro la mirada en los veteranos. En el caso del Madrid, Ramos, Modric y, por supuesto, Cristiano.

-¿Sería injusto que Buffon se retirara sin ganar una Champions?

—La carrera de Buffon es única e irrepetible, levante o no una Copa de Europa, pero está claro que se la ha ganado. Quiero mucho a Zidane, pero Buffon se merece esta Champions. Y no solo él. También la Juventus como club. Lleva muchos años haciendo las cosas muy bien.