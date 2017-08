Así fichó el PSG a Neymar

El fichaje más caro de la historia del fútbol se cocinó en pocos minutos, con una breve conversación entre el Barcelona y el PSG, una vez que la Liga no aceptó el pago de la cláusula. Así lo desveló Nasser Al Khelaifi, dueño del club galo, en una radio francesa: «Cuando La Liga se negó a aceptar el cheque, el Barcelona me llamó para decirme 'venid, lo hacemos juntos'. Le dije que estábamos listos para pagar. Y así fue. Quiero agradecer al Barcelona y a su presidente todo lo que han hecho. Es uno de los mejores clubes del mundo. Y nosotros no hemos hecho nada malo. No tenemos nada que ocultar ya que se ha hecho todo acorde a las reglas de la UEFA», detalla el jeque.

Ahora bien, ¿Cuándo fue el primer contacto entre PSG y Neymar? Hace quince días, aunque Al Khelaifi lleva masticando esta operación desde 2014: «Empecé a pensar cómo firmar a Neymar hace tres años. Nos tomamos un año para pensar en la manera de hablar con él y con el Barcelona. Pero hace dos semanas que realmente se puso en marcha la operación. Era muy complicado. No pudimos dormir mucho. Todo el equipo, no sólo yo. Pero teníamos una meta: firmar a Neymar. Y gracias a todos, Neymar está aquí. Mucha gente habla del dinero, pero es una inversión, estoy seguro de que en dos años el precio de Neymar se habrá duplicado», detalla.

El presidente del PSG también desvela cómo convenció a Neymar para irse del Barcelona: «La primera vez que lo vi, me hizo una simple pregunta: '¿Cuál es el proyecto del PSG?' Cuando se lo expliqué, me dijo que sólo quería venir aquí. Cree en nuestro proyecto».