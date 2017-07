El futuro de Neymar es una incógnita tan difícil de descifrar que ni el propio jugador sabe aún dónde jugará la próxima temporada, aunque parece que el ascendente de su padre sobre él y los acuerdos que ha alcanzado con Nasser Al-Khelaifi le acercan al PSG de forma irremediable. Su porvenir se asemeja en estos momentos a una bola de «pinball» que cambia de manera impredecible su trayectoria de forma continua en una misma partida.

Si parecía que su salida era inmediata esta pasada semana, poco después le entraron las dudas ante las diferentes muestras de apoyo recibidas por el vestuario. No obstante, en estos momentos está más cerca que nunca del PSG después de que una primera toma de contacto entre el padre del futbolista y el director general de deportes profesionales Albert Soler y el secretario técnico Robert Fernández nodiera el resultado esperado. Pero no es una situación definitiva.

Como explicábamos en la edición de ayer, la clave la tiene Neymar Sénior, que ha llegado a un acuerdo con el dueño del PSG para que desvincule a su hijo del Barcelona, lo que le reportará un bonus de 50 millones de euros. Es lo que él le explicó a Soler y Robert tras el partido ante la Juventus de este pasado sábado. Esta madrugada estaba prevista una nueva reunión entre las dos partes, aunque fuentes azulgranas no se mostraban demasiado optimistas. Los directivos Jordi Mestre y Javier Bordas, y los ejecutivo Oscar Grau y Raúl Sanllehí se unirán al encuentro.

Entre los factores contra los que ha tenido que luchar el padre de Neymar está la reacción del vestuario azulgrana, que se ha volcado en un intento de convencer al brasileño para que se quede. Si en el avión que les llevó a Estados Unidos fue Josep Maria Bartomeu el que mantuvo una breve charla con jugador, antes del partido ante la Juventus fue Ernesto Valverde el que le quiso transmitir la importancia que tendría en su proyecto. Pero sin lugar a dudas, la charla que le hizo cambiar de planes fue la que mantuvo con Leo Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué. Los dos primeros le recordaron todo lo que pueden ganar juntos y lo bien que se lo pasan sobre el terreno de juego. Posteriormente, Piqué le hizo ver la ambición del proyecto azulgrana y del privilegio de ser jugador del Barcelona.

Estas conversaciones convencieron a Neymar. Las palabras del equipo no fueron en vano y no se quedaron en un dicho sino que se lo demostraron con hechos. Lo hicieron aprovechando el partido ante la Juventus, en que prácticamente jugaron para él. Messi le buscó en todo momento y hasta le dejó lanzar una falta. Neymar marco dos golazos y fue nombrado MVP del partido.

Pero la admiración que siente Neymar por su padre y el dominio que éste ejerce sobre el jugador provoca que las posturas se mantengan distantes. Bartomeu, que se regresará a Estados Unidos este jueves para presenciar el partido entre el Barcelona y el Manchester United, confía en revertir la situación, aunque sabe que para ello se tendrá que rascar el bolsillo nueve meses después de renovar al jugador, aumentarle la ficha y abonarle al padre un generoso y millonario bonus para que desoyera las tentaciones del PSG, con quien ha vuelto a retozar. Y es que ya lo avisaba Quevedo en uno de sus poemas más conocidos: poderoso caballero es don Dinero.

Por este motivo, los abogados de Neymar llevan ya varios días en Barcelona. Gustavo Xisto y Altamiro Bezerra están trabajando en la desvinculación del jugador mientras que Pino Zahavi, agente autorizado por el futbolista, ha mantenido varias reuniones con Antero Henrique, director deportivo del PSG. No se descarta que los abogados del paulista tuvieran un plan B preparado, que sería un nuevo contrato que mejoraría las condiciones firmadas por Neymar hace menos de un año.

El «Fair Play» financiero

El PSG está tratando de buscar fórmulas para afrontar el pago de la cláusula de rescisión, que asciende a 222 millones de euros. Y debe hacerlo sin incumplir el «Fair Play» financiero que impuso la UEFA en 2011. El organismo europeo pretende así evitar el endeudamiento de los clubes y hay un Comité de Control que estudia todos los traspasos y cómo se financian. Para sortear esta normativa, el club galo valora hacerle al jugador un contrato de patrocinio personal vía «Oryx Qatar Sports Investments», su fondo de inversiones que en realidad es el órgano de gobierno del PSG, de propiedad qatarí.