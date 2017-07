Habitualmente un silencio suele ser más elocuente que la más ardiente explicación. Y esa ausencia de argumentos en la que se ha instalado Neymar ha enturbiado la tranquilidad del Barcelona. El brasileño asiste impertérrito a las diferentes informaciones que le colocan en París esta misma temporada. Es más, colabora a acrecentar la desazón y el desasosiego que perturba el ánimo de los culés colgando mensajes interpretables y poco claros sobre su futuro en las redes sociales.

Lo que empezó siendo un rumor está creciendo en la escala Richter provocando que los cimientos del nuevo proyecto encabezado por Ernesto Valverde empiecen a tambalearse. Los argumentos con los que el PSG tentó a Neymar y que desvelamos el pasado martes empiezan a hacer mella en el paulista y en su entorno. El dinero y la ambición (deportiva y pecuniaria) son los grandes ejes convincentes sobre los que gira la fuerza de Nasser Al-Khelaifi.

El jeque ha acordado con el padre del futbolista una comisión cercana a los 50 millones de euros por su intermediación, al margen de una mejora económica para Neymar, que prácticamente doblaría su ficha. O pai do craque es un especialista en negociar bonus millonarios simplemente por dar el visto bueno a las operaciones.

En la primera negociación con el Barcelona, llevada a cabo por Sandro Rosell en 2011, recibió una comisión de 40 millones de euros para que rechazara la oferta del Real Madrid. A ese montante habría que añadir otros 21 millones en otros conceptos abonados a su empresa N&N (contrato de scouting, contrato de agencia, comisiones y una cantidad para la Fundación).

No fue la única tajada que Neymar Sénior sacó del Barcelona. No hace ni un año que volvió a percibir una comisión cercana a los 50 millones de euros por la renovación de su hijo, tras flirtear seriamente con el PSG, que estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión. No obstante, Al-Khelaifi rompió las negociaciones cuando O Pai le pidió que saldara los problemas fiscales que arrastraba en España. El jeque no estaba dispuesto a asumir este concepto. Curiosamente, el bonus que incluyó el Barcelona para que Neymar renovara, de 50 millones de euros, se asemejaba a esa cantidad.

Tras firmar con el Barcelona en octubre pasado, el propio Neymar reconoció los contactos con el PSG. «Tuvimos muchas conversaciones con muchas personas, no sólo con una, pero no consigo imaginarme fuera. Estoy muy feliz de renovar mi contrato, ya que estoy en casa. Buscaba lo mejor para mi familia y para mí, y aquí lo tenemos todo. El Barça siempre será especial y estará en mi corazón», explicó hace solo nueve meses.

En menos de un año el padre de Neymar habrá recibido 50 millones para que renovara por el Barça y, en el caso que firme por el PSG, otros 50 por forzar su salida. El delantero tiene dudas pero el acuerdo entre su padre y el PSG está avanzado y Neymar, que tiene pasión por su progenitor, no le llevaría la contraria. De hecho, este viernes colgó un elocuente mensaje en su perfil dedicado a su padre y que fue interpretado como un dardo al Barcelona: «Tú representas a TODOS mis AMIGOS... Tenerte como amigo es una de las mejores cosas en mi vida».

En Francia dan por hecho su fichaje por el PSG

La prensa francesa no tiene dudas sobre el acuerdo entre el futbolista brasileño y el club galo. Tanto Le Parisien como L’Équipe, dos rotativos de referencia, son contundentes. «Neymar ha dicho sí a París. La estrella brasileña ha decidido dejar el Barcelona e incorporarse al PSG. Sólo queda que el PSG acabe con los detalles de la transferencia más grande de la historia del fútbol», asegura el primero. «Neymar, una apuesta magnífica», remata L’Équipe en su portada.