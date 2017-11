«La familia de Sandro Rosell no tiene ni para comer» Pau Molins, abogado del expresidente del Barça, asegura que su mujer e hijas «viven de la caridad de otros familiares»

23/11/2017

Tras seis meses encarcelado la situación de Sandro Rosell parece encasillada, algo de lo que se ha quejado su abogado Pau Molins, que incluso ha avisado de la precariedad que está sufriendo su familia. El ex presidente del Barcelona ingresó en prisión preventiva el pasado 25 de mayo por los cargos de blanqueo de capitales y organización criminal a los que se enfrenta por haber percibido, presuntamente, comisiones ilícitas de casi 15 millones de euros por la venta de derechos televisivos de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol. También está privado de libertad, dentro de la misma Operación Rimet, el empresario andorrano Joan Besolí.

«Le han embargado todo, las cuentas. La familia vive de la caridad de otros familiares. Si dependiera sólo de ellos, no tendrían ni para comer. También se han llevado los coches que están a nombre de Sandro», ha explicado el letrado en una entrevista concedida a Rac1. Rosell fue detenido el 23 de mayo y dos días después, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó su ingreso en la cárcel de Soto del Real de forma preventiva, sin fianza, al estimar que el exmandatario culé podía destruir pruebas y fugarse para evitar el peso de la justicia. Desde entonces, sus abogados han intentado en tres ocasiones la libertad condicional pero ha sido reiteradamente denegada, lo que ha provocado las críticas de Molins.

«Es una perversión y un abuso del concepto prisión preventiva. No pasa en ningún sitio. La sorpresa se impone cuando le explicas el caso a compañeros extranjeros. Hay mil formas de privar la libertad a alguien que ha cometido presuntamente un delito. Seis meses en la cárcel es un drama para las familias. Se le puede poner una pulsera de control, quitarle el pasaporte, obligarle a presentarse cada 15 días...», explica el abogado, que quiso dejar claro que «no tenemos noticias de que Estados Unidos reclame una extradición de Rosell para juzgarle. La causa por el Mundial de Qatar viene de la FBI y hay centenares de implicados».

Pau Molins cree que hay discriminación y que el hecho de que Sandro Rosell sea catalán y expresidente de un club como el Barcelona le está pasando factura. Y acomete una comparativa para ilustrarlo: «A Ignacio González, encausado por malversación de dinero público, ha estado siete meses en la cárcel y ya está fuera. Villar también está fuera después de haber pagado una fianza de 300.000 euros. Lo anormal es lo que pasa con Rosell, los consellers de la Generalitat y los Jordis». El abogado se refiere al encarcelamiento también de los consellers implicados en el intento de independencia de Cataluña: «La causa del «Procés» ha caído en la misma jueza. Y eso no hará más que atrasar la causa de Rosell. ¿En la cárcel hasta febrero? Sería una gran injusticia».

Amigos en la Junta del Barcelona

Molins no entiendo que su representado ya lleve seis meses en la cárcel. «Rosell supo que lo habían detenido antes de que llegara la policía a su casa. La resolución de la Audiencia Nacional llegó antes a los medios que a Sandro». Y aseguró que no tenía conocimiento de la visita de ningún miembro de la Junta directiva del Barcelona: «Tiene derecho a recibir visitas físicas en la cárcel. La familia tiene prioridad, pero hay amigos que le han ido visitando. Desconozco si ha habido directivos del Barça a verle. Es evidente que tiene amigos en la actual Junta». Y quiso dejar muy claro que «no existe ni un indicio de que Rosell se haya beneficiado del Barça».

Finalmente, Molins desveló el ofrecimiento de Romario para declarar en el caso. «Ahora han citado a Romario. Se ha ofrecido. Es Senador en Brasil y presidió una comisión sobre corrupción en Brasil. Este señor que odia a Teixeira, y parece que a Sandro, llamó a la Audiencia Nacional y dijo, «si queréis vengo a declarar». Lo citaron para el 16 de noviembre pero llamó para decir que no podía venir. Dijo que «puedo venir tal día, tal día y tal día». La jueza le citó para el último. Pudiéndolo citar para diciembre la jueza escoge el último día que propone el testigo», lamentó el abogado.