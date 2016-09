Existen intereses ocultos

Todos conocemos los desencuentros habidos esta temporada con el balón oficial de juego, el Adidas Errejota. Pasó con éxito todos los controles oportunos y enormemente rigurosos a los que se somete un balón oficial, superando, asimismo, los necesarios para obtener la FIFA QUALITY PRO, la máxima certificación, incluso por encima de la exigida para jugar con él partidos oficiales. La pasada final de la Copa del Rey se disputó con esta pelota. Ni que decir tiene que la empresa deportiva Adidas presenta todas las credenciales, competencias y bagaje profesional que cualquiera pueda imaginar… y exigir.

Las cifras aclaran más que las palabras. La RFEF repartió, de forma gratuita, en lotes de 30 o 20 por equipo, en función de su categoría, cerca de 15.000 balones de este tipo al inicio de la pretemporada para nuestros equipos de Primera y Segunda División Nacional Femenina y para los de Segunda B y Tercera División Masculina. A esta fecha no llegan ni a diez las devoluciones por defectos.

¿Por qué se le discute? Todos hemos visto fotografías del balón deteriorado, qué casualidad que siempre fuera el mismo, en prensa y redes sociales. Pero no sólo hemos contemplado esas imágenes, también hemos leído comentarios irónicos y hasta mal intencionados. Resulta entendible que haya coletillas con respecto a los cambios de modelo en el balón, aunque sea por aquello de la costumbre, pero mi pregunta va más allá de lo que resulta más que evidente. Es fácil llegar a la conclusión de que existen intereses de terceros en el nacimiento y expansión del «problema» creado en torno al Errejota. Como en cualquier negocio, y una multinacional deportiva no deja de serlo, no debemos olvidar que existe una feroz competencia. Habrá quien esté de acuerdo en el convenio que la RFEF mantiene con Adidas desde hace años con positivos resultados para ambas partes, y quien no lo esté. Eso es normal.

Si nos referimos a la otra empresa, la RFEF, obviamente, y no estoy descubriendo nada nuevo, tampoco es difícil detectar otros intereses nada claros, turbios, me atrevería a decir. Más, si cabe, en estos precisos momentos. No debemos quedarnos con lo superficial y anecdótico, ni con un solo balón entre las manos, por absurdamente discutido que haya sido, sino que hemos de hilar fino para entender que la manipulación y otras maniobras ocultas perceptibles existen en cualquier ámbito. También en el de la vida del Adidas Errejota.