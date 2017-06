El PSG excluye a Verratti de su cartel promocional de pretemporada

El pulso entre Marco Verratti y el PSG prosigue en el intento del italiano por recalar en el equipo azulgrana. El centrocampista ya le ha dejado bien claro a los rectores del club francés que no quiere jugar más en París y se está planteando no presentarse al primer día de pretemporada con el PSG, fijada para el próximo 4 de julio. A pesar que el jeque Nasser Al-Khelaifi ya le ha dejado claro que no piensa escuchar ofertas y que no le piensa facilitar la salida, no acaba de tenerlas todas consigo. Por este motivo, el PSG ha exlcluido al PSG de su cartel promocional de esta pretemporada, que sería algo parecido a si el Barcelona dejara fuera a Messi, Neymar, Iniesta o Luis Suárez.

El PSG de Unai Emery realiza, al igual que el Barcelona, una gira promocional por Estados Unidos entre el 19 y 26 de julio. Durante este periplo disputará tres encuentros ante la Roma, Tottenham y Juventus. Con este motivo y con la finalidad de promocionar los partidos y todos los actos en los que participará el club francés, el PSG ha apostado por cinco de sus futbolistas entre los que no está su gran estrella: Marco Verratti. Los escogidos han sido Ángel di María, Marquinhos, Thiago Silva, Julian Draxler y Edinson Cavani, con el lema ‘My Paris Saint Germain’. Aunque son jugadores importantes, no están a la altura del cerebro parisino pretendido por el Barcelona.

Verratti ya mantuvo una breve charla con Antero Henrique, director deportivo del PSG para explicarle que quería poner fin a su etapa en el equipo francés. Pocos días después fue el agente del futbolista, Donato di Campli el que se reunió con Henrique para reiterarle la petición de su representado. Finalmente, ante la impasividad del club francés, Verratti hizo un paréntesis en sus vacaciones para realizar un viaje relámpago a París y reunirse con Al-Khelaifi. El jeque se mostró reacio a dejarle marchar y el futbolista regresó a Ibiza con la intención de no volver a París. «Están surgiendo voces que no son buenas para el caso ¿El Barcelona? Yo prefiero no hablar de ello. Mantenemos un perfil bajo», explicó Di Campli este mismo jueves.

La posibilidad de que Verratti acabe en el Barcelona ha abierto un debate en la opinión pública son numerosas personalidades que dan su opinión sobre lo que debe hacer el italiano y la actitud que debe tomar el PSG. El último en opinar ha sido Ronaldo. «¿Si Verratti debe marcharse al Barça? Mi respuesta es simple: por sus cualidades, Verratti es un jugador perfecto para el Barça», explicó el brasileño. El ex jugador de Barcelona y Real Madrid añadió: «Marco Verratti merece jugar en un gran club europeo y el Barça es uno de los más fuertes».