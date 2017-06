La estirpe de los Llorente Gento ha nacido para el deporte. Genética ganadora. Francisco Gento fue el mejor extremo izquierda del mundo. Su sobrino Paco brilló como extremo en la era de la quinta del Buitre. De zancada prodigiosa, Paco fue decisivo, junto a Ablanedo, en la conquista de la Eurocopa sub 21 de 1986, la primera del palmarés español en la categoría. Hoy, su hijo Marcos se dispone a perpetuar el éxito de una saga. Su tío Julio, su apoderado, también jugador del Real Madrid en los años ochenta, es clarividente en el juicio: «Marcos da equilibrio al equipo de Celades, es quien permite que Asensio, Saúl y Ceballos jueguen tranquilos, porque detrás hay un hombre que lo controla todo».

Paco Llorente, ganador de la Eurocopa sub 21 en 1986: «A mi hijo no le llego ni a las suelas de los zapatos»

Real Madrid en su personalidad. Se quita méritos en aquel éxito del 86, aunque su aportación ofensiva era esencial: «Fue una final con Italia a doble partido. Perdimos 2-1 en Roma y en la vuelta vencimos por el mismo resultado en Valladolid. Al final, tras la prórroga, Ablanedo decidió en los penaltis, al parar dos. Éramos un gran equipo. Ahí estaban Sanchís, Solana, Quique Sánchez Flores, Roberto, Eloy, Andrinúa..». Paco Llorente no hace comparaciones: «Esta España sub 21 juega de maravilla». Caballero, elogia a los compañeros de su hijo: « Marco Asensio , Ceballos y Saúl suman mucha calidad para triunfar en los próximos años en la selección absoluta. Saúl ya lleva unos años al primer nivel, pero Asensio, Ceballos y Marcos acaban de empezar. ¿Ir al Mundial de Rusia 2018? Todo dependerá de cómo se encuentren los hombres del primer equipo».

Julio Llorente, apoderado de su sobrino: «Marcos fue el mejor recuperador de balones de la Liga, es necesario para dar equilibrio»

Le presionamos, nunca mejor dicho, para que valore el trabajo de robo, toque y posesión de balón de su hijo. Cuando le juzga, vuelve a demostrar su modestia: «Marcos lo hace muy bien. De carácter es bastante más fuerte que yo. Y tiene más calidad que yo. A su lado soy una marioneta. No le llego ni a la suela de los zapatos». Es amor de padre, puesBeenhakker.

Su hermano Julio, que fue titular indiscutible en la siguiente Eurocopa sub 21, la de 1988, pone los meritos en su sitio: «Paco hizo partidazos en aquel torneo, en las semifinales y en la final a doble partido de aquella Eurocopa del 86». Representante de Marcos, su análisis es preciso: «El fútbol de mi sobrino parece menos brillante, pero es muy necesario para la selección y para el equipo donde juegue. Hay que destacar que ha sido el mejor recuperador de balones de la Liga. Se marchará en pretemporada con Zidane y debe soltarse en el fútbol ofensivo, porque también posee virtudes en ataque. Tiene pase largo y no falla uno». Paco Llorente concreta: «Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2019». Ya hablarán de renovación y futuro. Los dos ansían presenciar el encuentro de esta noche: «Ojalá ganemos este Europeo sub 21». Paco es sincero: «Solo veo fútbol si juega mi hijo». Pues hoy toca.