Con el corazón futbolístico dividido en varias ciudades, incluso países, Jennifer Hermoso (09/05/1990) lleva más de diez años como profesional. Delantera centro, posee grandes dotes de líder de equipo. Debutó en el 2006 en el Atlético de Madrid, club al que perteneció hasta el 2010. Tras este, estuvo en el Rayo Vallecano hasta 2013. Cruzó el charco ese mismo año para jugar una temporada en el Tyreso de la liga sueca, pero regresó a España para demostrar su calidad. Después de tres temporadas en el Barcelona, donde ha sido pichichi de liga las dos últimas, Hermoso vuelve a traspasar fronteras, ya que ha fichado por el PSG para los próximos tres años.

Esta jugadora madrileña no se considera una gran goleadora. A nivel personal, confiesa que ha sido una temporada larga pero que quiere acabar con buen sabor de boca en este europeo. «Esto es el premio a todo el año, con partidos únicos que no tienen opción de repetirse. Jugar aquí me da un plus de motivación para hacer las cosas bien», afirma.

Veía el partido contra Portugal como decisivo para encarar esta Eurocopa con buen pie. Lo consiguieron, pese a caer después ante Inglaterra. Atendió a ABC antes del encuentro de hoy, donde tienen por delante el último de esta fase de grupos frente a Escocia (20.45 horas, Teledeporte). Deben ganar para tener un puesto en cuartos de final.

No superaron la fase de grupos en el Mundial de Canadá de 2015, ¿llevan consigo ese peso durante esta competición?

No, por supuesto que no. Es tiempo pasado, otra época. Creo que, desde entonces, hemos marcado un antes y un después. Ahora es totalmente diferente. Luchamos cada día por hacer algo bonito aquí, en esta Eurocopa.

Con respecto al campeonato de hace cuatro años, donde quedaron eliminadas en cuartos, ¿qué ha cambiado en el grupo?

Mucho. El fútbol femenino en España ha dado pasos de gigante y se está viendo que las jugadoras están mejor preparadas, entrenamos con una mayor intensidad. Ahora se puede ver que el equipo español puede dar mucho más de lo que estaba dando antes. Creo que todo esto va a hacer que las chicas que vengan tengan un futuro prometedor.

Que las cosas mejoren en la selección, ¿ayuda a que el fútbol femenino crezca en España?

Ahora hay una mayor visibilidad de la calidad que hay en nuestro país. Y que el fútbol femenino español es muy potente. Entre todos, le tenemos que dar ese empujón para que en un futuro pueda estar compitiendo con las grandes selecciones.

Tienen un buen reflejo en la selección femenina de baloncesto...

Por supuesto. Todas las mujeres que consigan cosas para España son un espejo donde mirarnos. Es un orgullo y lo miras con envidia sana. Ojalá algún día también podamos darle nosotros una medalla a este país. Intentamos hacerlo lo mejor posible para que llegue ese día y brindárselo a la afición española.

¿Cómo lleva el equipo la ausencia de Vero Boquete?

Bien. Es una baja importante, porque es una buena jugadora. Al final se le echa de menos, pero creo que todas las jugadoras que estamos aquí nos lo merecemos. Ella desde casa seguro que nos está apoyando en cada partido. Nosotras intentamos hacer buen papel por las que no están y luchar al máximo.

¿Qué ha supuesto la llegada del míster, Jorge Vilda?

Para nosotras ha sido un antes y un después. Nos ha enseñado un camino muy bueno, que es el que estamos llevando ahora. Sobre todo, ha hecho que creamos en ese fin y desde aquí vamos a darlo todo. Confiamos en él y en lo que nos propone a cada paso.

Tengo entendido que usted es la la que pone música en el equipo.

Lo era, ya le he dejado el relevo a otras. Aunque es verdad que cuando estoy cansada de tanto reggaeton, pongo algo de flamenco para poder cantar un poquito. Ahora escuchamos música más variada que antes.

Y en los ratos libres que tienen, ¿qué suelen hacer?

Lo cierto es que en lo único que invertimos el tiempo es en dormir e intentar descansar. Pero bueno, he de reconocer que estamos enganchadas a la serie «Cómo defender un asesino», nos encanta, y muchas veces ponemos un capítulo en la tableta.

¿Un ritual antes de jugar?

El grito antes de salir que es lo que nos une justo para empezar bien el partido. Nos proporciona fuerza.