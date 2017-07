La selección española de fútbol cayó ante Inglaterra por 2-0 en su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa femenina, un resultado que le obliga a ganar a Escocia en la última jornada para asegurarse el pase a cuartos de final.

La selección tuvo su gran oportunidad de lograr un resultado positivo a 15 minutos del final, con el marcador 1-0 favorable a las inglesas, pero una polémica decisión de la árbitro italiana Carina Vitulano jugó en contra de las españolas.

En un ataque de la selección española, un centro al área salió rebotado en la mano de la central White. La colegiada señaló penalti pero rectificó cuando Jenni Hermoso se disponía a tirarlo.

Vitulano fue convencida por la otra central del equipo inglés, Lucy Bronze. «Le dije que White había ido a golpear el balón con el pie y que salió rebotado hacia su mano. Eso no es penalti», dijo en la BBC. «Ella me miró y me dio la razón».

Así, Vitulano rectificó su decisión inicial e impidió a España lanzar el penalti.