La euforia se traslada a Barcelona, que ya no ve imposible eliminar al PSG en Champions

En el fútbol los estados de ánimos suelen marcar las diferencias entre los equipos y, habitualmente estos estados de ánimo son proporcionales a los resultados que se producen y a la imagen mostrada. Es el pez que se muerde la cola. Costaría explicar la diferencia existente en el estado de ánimo que hay en el Barcelona y en el PSG tres semanas después de una goleada que dejó a los azulgranas muy tocados y prácticamente sin opciones en la Champions y la Liga. A partir de ese momento el Barcelona encadenó cuatro resultados positivos, el Madrid tropezó dos veces y en París surgieron algunas dudas. Ahora, tras la goleada al Celta, los de Luis Enrique son líderes en Liga y nadie descarta que puedan remontar la eliminatoria europea.

La prensa es un fiel reflejo de la situación que viven ambos equipos y de las sensaciones que hay en la Ciudad Condal y también en París. Los diarios deportivos resaltan el buen momento en el que llegan los catalanes a la vuelta de los octavos de final. «Una goleada para creer en el milagro», titula Marca en portada, y «Creemos en la remontada» asegura Sport. Mundo Deportivo se muestra retador y acampaña una foto de Leo Messi con su controvertido gesto tras marcar el primer gol con el titular: «¿Aló, PSG?».

Esta eufioria contrata con los rotativos franceses, que empiezan a concederle posibilidades a los azulgranas a pesar que nadie en la historia de la competición ha logrado remontar un 4-0 en Liga de Campeones. «Cinco goles, el Barça sabe hacerlo», titula en su web L’Équipe, donde explica el buen encuentro ante el Celta «para conservar el liderato de la Liga a cuatro días de recibir al PSG». L'Equipe explica así una fase del partido: «Reactivado Messi, París prevenido. Con once goles en dos partidos, el Barcelona impone. Evidentemente, Sporting y Celta no son lo mismo que el PSG, pero si Messi y los suyos siguen en esta forma, París debe desconfiar del Camp Nou para no poner en peligro su pase pese a los cuatro goles logrados en el Parque de Los Príncipes». La portada tampoco deja lugar a dudas: «París está advertido, el Barça se enciende». France Football se muestra en la misma línea. «El Barçelona se tranquiliza antes de recibir al PSG. Messi muestra el camino a sus compañeros, el hombre providencial de la noche. Una preparación perfecta antes de la Champions».

Sin duda, el factor campo jugará a favor del Barcelona. El Camp Nou será una olla a presión para llevar a los jugadores en volandas y facilitarles el trabajo. El club ha preparado una serie de inciativas para ayudar al equipo. Lo primero que verán los futbolistas al saltar al terreno de juego es una pancarta gigante que se desplegará en la grada lateral del estadio y en el que podrá leerse el mensaje: «Tots amb l'equip (todos con el equipo)». Se trata de una lona de 45 por 46 metros, similar a la que se ha hecho servir en otras ocasiones como en la despedida de Xavi Hernández o en la celebración del Balón de Oro de Messi.

Los aficionados que acudan al Camp Nou también encontrarán otro elemento para apoyar al equipo. El club repartirá 80.000 banderas para dotar de color a todo el estadio. También se ha puesto en marcha una campaña con mensajes de apoyo y de confianza en el equipo con el lema #johicrec (#yocreo).