El Espanyol exige la retirada de la campaña

La campaña publicitaria que vincula al Barcelona con Cataluña sigue levantando ampollas en la Ciudad Condal, sobre todo entre clubes como el Espanyol o el Juventut, que, evidentemente, no se sienten identificados con el club azulgrana y se sienten discriminados y excluidos.

El club periquito ha mantenido esta mañana una reunión con la Generalitat, el Secretari General de l'Esport y el departamento de Turismo para solicitar la retirada de la campaña. «Exigimos y pedimos la modificación o retirada», ha explicado el consejero delegado Ramón Robert. El dirigente cree que es un error que se vincule Cataluña únicamente al Barcelona porque «en Cataluña hay 18.000 entidades deportivas».

«Todas las instituciones estamos orgullosas de hacer más grande esta Comunidad. No estamos molestos por el acuerdo entre el Barça y Turismo (se firmó en 2012) lo que no podemos entender es que se transmita un mensaje en el que el sentimiento de Cataluña se exprese a través de un equipo porque eso quiere decir que si eres de otro, no sientes esta tierra. A veces parece que las otras entidades deportivas vengamos de un país lejano y que no estemos aquí», ha asegurado Ramón Robert.

Jordi Villacampa, presidente del Juventut, se ha sumado a las críticas del Espanyol: «Sin comentarios... esto del pensamiento único con toda la riqueza de equipos que tenemos en el país... qué lástima».

Pero el malestar también ha llegado al vestuario blanquiazul. Si la plantilla respondía masivamente en las redes sociales de forma irónica, tras el entrenamiento ha sido Javi López, peso pesado en el grupo, el que ha dado su punto de vista. «Quiero ser muy claro y contundente para evitar otro tipo de polémica. Hay un discurso institucional y no tengo nada más que decir. Se han pronunciado en nombre de todos nosotros. Pero si hay una cosa que nos identifica a todos los pericos es que tenemos muy claro dónde estamos y quiénes somos y estamos muy orgullosos, pero eso no quita que haya cosas que nos molesten. En lugar de salir con un discurso victimista o con palabras que no tocan tiramos de ironía porque afecta a todas las entidades deportivas que representamos Cataluña. Como no es la primera vez que pasa, nos lo hemos tomado con un poco de humor usando la sátira en las redes sociales. Esperamos que no vuelva a pasar y que rectifiquen», ha asegurado el futbolista.

El revuelo que se ha formado ha provocado la reacción de la Generalitat, que ha pedido perdón de forma pública.