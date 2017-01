España, la única gran Liga sin tecnología

El Barcelona ya lleva mucho tiempo pidiendo la implantación de tecnología para ayudar a los árbitros en situaciones complicadas. Y este domingo se cargó de razones para que le escuchen. Un gol fantasma de Jordi Alba, que Mandi despejó cuando el balón había superado medio metro la línea de gol, pone en entredicho a la que se autodenomina mejor Liga del mundo. Más allá de los méritos o deméritos futbolisticos del Barcelona ante el Betis, el error arbitral puede costarle el campeonato al equipo azulgrana. Justo el mismo día en que Roger Federer conquistó su quinto Open de Australia con un último punto en el que reclamó el uso del ojo de halcón para ganar el match point.

El vestuario azulgrana no quiso cargar las tintas sobre el árbitro ni la jugada, que dio la vuelta al mundo abriendo el debate sobre el uso de las tecnologías. Luis Enrique fue el primero que se mantuvo en su idea de no cargar sobre es estamento arbitral. «He visto una foto de la jugada y lo que me parece es que los árbitros necesitan ayuda, y eso llega a través de las cámaras y de ese material para ayudarles. Sigo con el mismo discurso, nos perjudiquen o nos favorezcan», apuntó el asturiano tras el choque.

El directivo Javier Bordas, que representaba al club en el Benito Villamarín, se adhirió al mensaje de Luis Enrique, pero de forma más vehemente: «Hay que meter ya las nuevas tecnologías en el fútbol. El ojo de halcón está en casi todos los deportes y no entiendo por qué en el fútbol se está tardando tanto. Desde el palco del Villamarín se pudo ver cómo el balón entró en la portería del Betis como un metro». El dirigente resumió el partido de la siguiente manera: «El Barça metió dos goles, pero solo nos contabilizó uno».

Las grandes Ligas europeas ya confían en el ojo de halcón, que ha sido homologado por la FIFA, para dirimir jugadas dudosas, y la tecnología se ha implantado en otros deportes sin que ello interfiera en el espíritu de la disciplina tratada. Con este sistema se evitarían jugadas como las de ayer. «Si se usara el ojo de halcón se habría evitado la polémica», señaló tras el partido Aleix Vidal. Luis Suárez también lo tenía claro porque el balón «entra un metro dentro».