En adelante, las comparecencias previas a los partidos de España contarán con la presencia de Julen Lopetegui y dos jugadores, atendiendo a los medios de comunicación los tres a la vez (esta vez, con Thiago y David Silva). De este modo, es más fácil repetir el mensaje del técnico, al que nada parece desviarle la atención más allá del encuentro del lunes contra Liechtenstein, primer episodio de este viaje hacia el Mundial de Rusia. Es el rival más sencillo del grupo, pero Lopetegui no se sale del guión. Liechtenstein y nada más, de poco sirve recordar el buen debuto contra Bélgica del pasado jueves.

«Lo que es diferente es el rival. Pero todos los partidos tienen su dificultad. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y mostrar la ilusión que tenemos por competir en esta fase de clasificación. Se tiene que mostrar esa ilusión», expone el entrenador, feliz en sus primeros días sin querer incidir en aspectos personales. Lo que sea para mí es irrelevante, pero es muy especial. Es la primera oportunidad para sumar tres puntos y hay que mostrar esas ganas de entrar fuerte en la competición, iremos con muchísima energía».

Toca, sin la necesidad de ser un lince, un partido de paciencia ante Liechtenstein, que se encerrará a la espera de un milagro poco probable. Y Lopetegui, como Thiago y Silva, reclama paciencia y transmitir las ganas exhibidas en las sesiones de trabajo. «El día importante llega mañana. Es el primer partido importante de esta concentración, estoy encantado con la actitud y el entusiasmo de los chicos. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer cada día. Hay que entrar con buen pie en esta fase de clasificación»

El vasco, que toma distancia con los elogios, habló de Diego Costa y ahí regaló la mejor frase después de las palabras del delantero, quien aseguró que no se le mide igual por no ser ni del Barça, ni del Madrid, ni español natural. «En Bélgica vi motivados a todos, no solo a Diego. Lo que dijo o no dijo no merece más importancia. Importa lo que hizo en el campo. Es un chaval fantástico y le queremos como es».