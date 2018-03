España-Argentina Isco estalla en el Wanda El madridista, con tres goles, estrella de la goleada y autocrítico: «Aquí tengo la confianza del entrenador. En mi equipo si no tengo protagonismo y continuidad es porque quizás no me la he sabido ganar»

ENRIQUE YUNTA

Madrid Actualizado: 27/03/2018 23:59h

Argentina se deprime sin Messi De Rosario, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Santa Fe, de todas partes. Argentina, y en eso son únicos, despierta un fervor incontrolable cuando juega la selección, un asunto de Estado que paraliza al país y moviliza a las masas. Ayer, en el Wanda Metropolitano, 10.000 hinchas pusieron patas arriba el recinto madrileño, felices en una fiesta que comenzó tres horas antes con bailes, cánticos y saltos en la desangelada explanada que rodea el monumental estadio del Atlético. Ya dentro del recinto, misma pasión, aunque la españolía, menos eufórica esta vez que cuando la selección se mueve por ciudades más pequeñas, contrarrestó los chillidos con «olés». Los provocaron, mayoritariamente y con permiso de Andrés Iniesta, Marco Asensio e Isco, dos futbolistas estupendos que contagian a cualquiera. Anoche, Asensio asumió el vació que deja David Silva en el libreto de Lopetegui y cumplió con nota, rozando por momentos la excelencia. Se movió como quiso por la línea de tres cuartos y mareó con su delicada zurda a la defensa argentina, fresco y rapidísimo para dejar en evidencia a Mascherano en una carrera de más de treinta metros. Asensio tiene algo especial y, por norma, cae bien en cualquier campo, coreado por la parroquia del Metropolitano cada vez que tocaba el balón. En dos fogonazos de genio, asistió a Diego Costa y a Isco para que la selección se pusiera 2-0 sin la necesidad de jugar bien. Es una joya. De Isco, presentado está, se debería hacer un sesudo análisis para entender su mutación cuando viste de rojo (ayer de azul clarito, tanto que es como si fuera blanco). Más que nada porque siempre lo hace bien con España y ahí sí encuentra la regularidad que se le discute en el Real Madrid, condenado ahora a un papel secundario en el día a día con Zidane, situación que encaja con deportividad: «Aquí tengo la confianza del entrenador. En mi equipo si no tengo protagonismo y continuidad es porque quizás no me la he sabido ganar». Al margen de su gol, en el primer tiempo ofreció destellos, recursos y talento, anda sobrado de eso. Continuó con su espectáculo en la reanudación, y en dos minutos efervescentes dio por sentenciado el examen. Marcó el tercero después de un pase muy oportuno de Iago Aspas y fue fundamental en el 4-1, que llevó la firma de Thiago Alcántara. Sergio Ramos, que le cuida como a un hermano, besó su bota derecha para regalar una de las imágenes de la velada. Patas arriba Para entonces, la hinchada argentina ya tenía interiorizada la goleada, triste desenlace para un combate desigual desde la alineación. Se acabaron los gritos con los brazos al aire mientras asomaba la ola por el Wanda, inexplicablemente asumida en los encuentros de la selección. Había ciertos motivos para el desenfreno y el empacho de risas, y estalló la grada cuando se llegó a la docena. Aspas aprovechó una asistencia de De Gea (no es broma, de De Gea) y el gallego sirvió a Isco el triplete de inmediato para culminar su gran noche. La ovación cuando fue sustituido por Lucas Vázquez fue del todo reparadora para él. «Lo que hemos hecho tiene mucho mérito. Y a pesar del resultado, no ha sido fácil», apunto Isco a pie de campo. «Tenemos que ir al Mundial con la máxima humildad», recordó. Cómo sería de bonita la cita que hasta Piqué tuvo un momento íntimo con el pueblo, o al menos con una parte que quiso contrarrestar los pitos con aplausos. Una noche para recordar. Temas Real Madrid

