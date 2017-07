España cae ante Inglaterra y no será líder de su grupo

No pudo ser. Inglaterra fue demasiado para la selección española femenina de fútbol. Las chicas de Jorge Vilda cayeron por dos goles a cero frente a las inglesas este domingo y ven así truncadas sus posibilidades de liderar su grupo en la Eurocopa de Holanda.

Un gol de Fran Kirby en el minuto 2 y otro de Jodie Taylor en el 85 concedieron el triunfo a las pupilas de Mark Sampson en un envite condicionado por el estado del terreno de juego, anegado por la lluvia. Este factor ralentizó el ritmo de juego del combinado español aunque el césped, resbaladizo, se convirtió en su aliado en la apertura del partido.

Una caída de Steph Houghton en el primer ataque del bando español, cuando todavía no se había cumplido el primer minuto, facilitó la llegada del balón a Vicky Losada en una posición amenazante. La centrocampista del Barcelona, primera goleadora española en el torneo, erró el disparo y así le fue negada la posibilidad de volver a poner a su equipo en ventaja.

El desenlace fue otro en la acción siguiente, ocurrida en la otra portería. De un saque de banda nació el primer tanto en el certamen continental de Fran Kirby. Ellen White prolongó hacia Jodie Taylor y volvió a recoger el esférico para activar a la 23 inglesa, letal en la definición ante la guardameta Sandra Paños.

Ese tanto dejó noqueada a La Roja, dubitativa en defensa. Afortunadamente para sus intereses, la colegiada italiana Carina Vitulano no validó cuatro minutos después, por un discutido fuera de juego, un cabezazo de la central Millie Bright que hubiera otorgado a las Lionesses una renta mayor. Esa jugada sí sirvió, no obstante, para dar evidencia del poderío aéreo de uno de los conjuntos llamados a competir por el trofeo.

Esa es una de las principales armas de un combinado que igualmente apuesta por un juego directo en contraposición con el toque que define la filosofía de la escuadra española. Fue, precisamente, a través del balón como se hizo reconocible el equipo dirigido por Jorge Vilda.

La posesión le permitió aplacar el ímpetu de sus rivales, si bien cada pérdida se convirtió en una invitación al fútbol directo de sus adversarias. No facilitó, sin embargo, el lucimiento de ninguno de los dos conjuntos el aguacero caído durante el primer parcial. A la pausa se llegó sin más ocasiones, con un ajustado 1-0 que mantenía abierta la batalla por el liderato del Grupo D.

Más impreciso saltó al campo el equipo español tras el descanso, con grandes dificultades para acechar la meta defendida por Karen Bardsley. Sí soñó, no obstante, con el empate en una mano de Ellen White que la árbitra no castigó con penalti por venir precedida de un resbalón.

Inglaterra, que suma seis puntos de seis posibles antes de medirse en la tercera fecha con Portugal, sí celebró otro gol. Jodie Taylor anotó su cuarto tanto en el certamen en las postrimerías del encuentro.

El definitivo 2-0 permite a las «Lionesses» acariciar el pase como líder del Grupo D, mientras que la selección española ve retrasada su clasificación para cuartos de final tras fallar en su primer compromiso exigente.

- Ficha técnica:

2 - Inglaterra: Karen Bardsley; Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright, Demi Stokes; Jade Moore, Jill Scott; Ellen White, Fran Kirby (Christiansen, min. 69), Jordan Nobbs; y Jodie Taylor (Potter, min. 89).

0 - España: Sandra Paños; Marta Torrejón, Irene Paredes, Andrea Pereira; Marta Corredera, Vicky Losada (Olga García, min. 73), Silvia Meseguer, Amanda Sampedro (Virginia Torrecilla, min. 89), Leila Ouahabi (Bárbara Latorre, min. 89) Alexia Putellas y Jenni Hermoso.

Goles: 1-0, min. 2, Kirby; 2-0, min. 85, Taylor.

Árbitra: Carina Vitulano (ITA). Amonestó a Irene Paredes (min. 31) y a Andrea Pereira (min. 68).