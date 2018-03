Internacional El escándalo de malos tratos que ha conmocionado al fútbol francés El diario deportivo 'L'Equipe' da voz a la expareja de un futbolista profesional en activo de quien no desvela el nombre

El fútbol francés se encuentra conmocionado tras haberse hecho pública en las páginas del diario deportivo 'L'Equipe' la entrevista a la expareja de un futbolista profesional en activo, del que no se desvela ninguna pista sobre su identidad, en la que la mujer denuncia haber sido víctima de malos tratos durante su relación.

El prestigioso rotativo galo abre su edición de papel de hoy con un titular verdaderamente llamativo. «No eran bofetadas sino puñetazos en la barriga, en la cara, por todas partes», figura en su primera página junto a la foto de una mujer negra a la que no se puede ver el rostro y a la que se describe como «La expareja de un futbolista profesional».

'Miriam', el pseudónimo bajo el que la mujer ofrece su testimonio, se decidió a dar el paso de hacer público su caso después de comprobar que el que fuera su compañero sigue haciendo a su actual pareja lo mismo que le hacía a ella.

«He sabido que también ha agredido a su nueva compañera, incluso durante su embarazo. Lo sé porque cada vez que la pegaba ella se iba a casa del padre del jugador, con el que mantengo contacto. Y ahora temo que algún día pueda acabar por matar a alguien», advierte 'Miriam'.

«Hace cuatro años me propuso venir a vivir a Francia con él, me hizo los papeles y nos instalamos juntos. Era un tipo adorable, pero en cuanto empezamos a vivir juntos me di cuenta de que no era estable y verdaderamente violento, cualquier cosa podía desatar su violencia, buscaba siempre un pretexto para pegarme. Y no eran pequeñas bofetadas, sino puñetazos en la barriga, en la cara, por todas partes», relata. «Dependía económicamente de él, no quería que trabajara. Cuando mis compañeras me llamaban para vernos él creía que era porque querían presentarme a algún chico. Al final acabé sin ninguna amiga».

La mujer, que no descarta acudir a la justicia, asegura que tiene miedo por ella y por su hijo «porque es un tipo realmente peligroso».