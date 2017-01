Los errores arbitrales más sonados de la historia

Cómo olvidar a Gamal Al-Gandhour. El árbitro egipcio que hizo llorar de rabia e impotencia a los jugadores de la Selección Española en el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002. Precisamente la España de José Antonio Camacho se topó contra los anfitriones de Corea del Sur en los temidos cuartos de final, teniendo ante sí una oportunidad única de dar el salto a las rondas finales de un Mundial. El sueño tuvo que posponerse para otra ocasión por culpa de la actuación del colegiado y sus asistentes. Un gol anulado a Baraja, acciones concretas, fueras de juego y una imagen que el aficionado español no olvidará, cuando Joaquín picaba el esférico desde la línea de fondo para que Fernando Morientes cabeceara en la prórroga. El balón no rebasó los límites de campo, pero no apreció lo mismo el juez de línea.