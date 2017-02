Eric Cantona: «Debí pegarle más fuerte»

Eric Cantona fue el protagonista de una de las imágenes del pasado siglo en un campo de fútbol. El francés era el delantero del Manchester United, un chico malo que siempre generaba controversia por motivos varios. Y en una de estas, en 1995, tuvo un cruce de cables y le propinó una tremenda patada a un aficionado del Crystal Palace que le estaba insultando desde la grada.

Cantona fue sancionado sin jugar durante nueve meses, y ni siquiera con el paso del tiempo se arrepiente de esa acción. «Ya he dicho que debería haberle golpeado más fuerte, no me puedo arrepentir, fue una sensación genial. Aprendí de ello», asegura Cantona en el diario británico Mirror.

Además, el atacante galo desvela en la charla cómo se sintió durante ese periodo de castigo. «Nueve meses fueron mucho tiempo fuera y luché por un tiempo, pero gracias a Alex Ferguson ganamos el doblete con una nueva generación».