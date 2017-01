Equipos de diseño, una moda en auge

Tomates, lechugas, pimientos, champiñones, fresas y arándanos onubenses, pulpo gallego y hasta hornazo de Salamanca. Los alimentos que figuran en cualquier lista de la compra son, también, los deslumbrantes motivos que decoran los uniformes de varios clubes del fútbol español que han decidido alejarse del diseño tradicional para llamar la atención de los aficionados. La apuesta por las camisetas personalizadas resulta imparable en los últimos años y cada vez más equipos se suman a una tendencia en auge en las categorías más modestas. Desde que comenzara 2017, otros dos conjuntos han aumentado este curioso supermercado de prendas deportivas, el Loja CD con sus langostinos y el Priego CF con sus aceitunas.

Con el brócoli, sin embargo, empezó todo. La impresión de esta verdura en la camiseta de La Hoya Lorca (actual Lorca FC) generó en 2013 un gran revuelo en España y la curiosidad en el fútbol internacional. Lo que parecía una apuesta descabellada y puntual ha terminado resultando un atractivo gancho para muchos clubes. «Los patrocinadores del equipo, que se dedicaban a este cultivo, pidieron una camiseta verde. Decidimos preparar una sorpresa estampando en ella la imagen del brócoli». Julián David Ponce trabaja en el departamento de diseño Daen Sport y explica a ABC cómo se gestó una atrevida elástica que en su día rompió moldes.

Camsieta del Loja CD

Esta pequeña empresa familiar asentada en Lorca (Murcia) es pionera en la personalización de uniformes y prendas deportivas, aunque también trabaja sectores como la ropa escolar. «Hubo comentarios para todos los gustos. Incluso algún miembro de la plantilla, al verla, dijo que jamás jugaría con ella», recuerda Ponce. Los patrocinadores, sin embargo, quedaron encantados y no hubo marcha atrás: «En estas categorías mandan mucho porque la supervivencia de los clubes depende de su ayuda». A partir de entonces, la aparición de elásticas con ilustraciones cada vez más llamativas se sucede.

Lisas, con rayas o con franjas. Los diseños clásicos siguen dominando en el fútbol español, pero temporada tras temporada van cediendo terreno ante el empuje de tendencias más vanguardistas, especialmente en las categorías más humildes. A principio de año, Daen Sport volvía a sorprender presentando una camiseta estampada con aceitunas. Un encargo del Priego CF, club de la regional cordobesa. «Cada vez hay más clientes que se arriesgan», reconocen desde la empresa murciana. «Además, la tecnología permite cada vez mejores impresiones y eso ayuda a que los acabados sean aún más visibles para esos patrocinadores».

Las dudas de las aficiones

Acostumbrados durante años a defender unos colores y en un deporte donde reina la tradición, el cambio tampoco resulta fácil de asumir para los hinchas. Varias aficiones ven que verduras y otros alimentos conviven junto a su escudo, pero otras también empiezan a acostumbrarse a que sus equipos luzcan radiantes diseños inspirados en fiestas locales, como el fabricado por Daen en 2015 para el Caravaca, o incluso en personajes históricos, como Miguel de Cervantes para la RSDAlcalá. La imagen del genial escritor recorre esta temporada los campos de la Tercera división madrileña. «La ilustración de Cervantes es obra del dibujante caricaturista Malagón», explican a ABC desde el club alcalaíno. En el Estadio Municipal El Val, la hinchada se siente muy identificada con esta elástica. «La camiseta ha tenido muy buena aceptación. Para todos los aficionados es un orgullo que el principal equipo de la ciudad y todos los jugadores de la cantera luzcan un motivo cervantino en sus camisetas. Tenemos muchos pedidos de España e incluso del extranjero», comentan desde el club.

Camsieta de la RSD Alcalá

Porque cada vez que aparece un nuevo modelo personalizado en el fútbol español, coleccionistas de todo el mundo se movilizan para hacerse con ella. No importa la categoría en la que milite el club. «Días después de que presentáramos nuestra camiseta del langostino, un coleccionista colombiano que estaba en Málaga de vacaciones se desplazó hasta aquí para conseguirla», afirma Manuel Écija, directivo del Loja CD, conjunto granadino también de Tercera división.

El equipo andaluz sorprendía a principios de 2017 al presentar un rutilante uniforme en el que reina el langostino, el principal producto que comercializa uno de sus patrocinadores. «Queríamos algo que provocase la atención, no importaba si estéticamente era preciosa. El objetivo era ligar la imagen del club con esta empresa, donde el 90 por ciento de la plantilla es socia del Loja CD», afirma Écija. Con apenas 400 socios, la entidad ha puesto a la venta 300 camisetas y ahora se las quitan de las manos. «La demanda no solo está en casa. En Barcelona hay una gran colonia de lojeños que emigraron hace años y nos llegan muchos pedidos desde allí». En el conjunto andaluz, el éxito de su peculiar camiseta radica, según aseguran, en la gran acogida que tiene entre los más jóvenes: «Los socios más veteranos la miraban con recelo, pero ya están cambiando de opinión».

Prendas personalizadas que, en ocasiones, aparecen envueltas en polémicas al margen del fútbol. Es el caso de la que luce esta temporada el Atlético Tordesillas, en la que aparece el famoso Toro de la Vega y con la que el club vallisotelano de Tercera división solo pretende pedir respeto para la histórica fiesta de su municipio. «Pedimos respeto para nuestro pueblo, no es ninguna camiseta reivindicativa del Toro de la Vega», afirma el vicepresidente Marcos Pérez a ABC. «Solo somos un club de fútbol, no estamos ni a favor ni en contra, cada uno tiene su pensamiento sobre el Toro de la Vega, pero no nos gustan los insultos hacia nuestro pueblo que tenemos que escuchar por parte de algún aficionado. Es una forma original de reclamar respeto».

Elástica del Lorca Féminas