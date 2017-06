El PSG, en el epicentro del mercado de fichajes

Desde que el Fondo Soberano de Inversión de Qatar (QSI) compró el PSG en 2011, el jeque Nasser Al-Khelaifi no ha dudado en ningún momento de tirar de chequera y derrochar petrodólares con el objetivo de conquistar Europa. Con el ejemplo del Chelsea en el horizonte (los ingleses acabaron levantando la Champions en 2012 después de que el magnate ruso Roman Abramovich adquiriera el club y lo llenara de estrellas con una generosa inversión), Al-Khelaifi pretende rellenar su álbum particular con los cromos más rutilantes del panorama mundial para alcanzar el gran objetivo que se le resiste: la Liga de Campeones.

Tras caer estrepitosamente, de nuevo, esta pasada temporada encajando una goleada (6-1) en la vuelta de octavos ante el Barcelona, no solo no piensa en desprenderse de alguna de sus estrellas sino que quiere engrandecer el elenco de su plantilla. Por este motivo, el equipo francés copará este verano toda la atención en el habitual mercado de fichajes. Y su decisión repercutirá directamente en el Barcelona y en el Real Madrid, con los que competirá en objetivos. CR7, Verratti, Mbappé, James o Bale son objetivos comunes.

El anuncio de Cristiano Ronaldo de cambiar de aires y abandonar el Real Madrid coloca al PSG en la pole de equipos que pueden luchar por pagar el cuantioso traspaso y su elevada ficha. Sus lejanos rifirrafes con Mourinho parecen alejarle del United y la ambición del portugués por seguir ganando títulos le llevarían a descartar multimillonarias ofertas de China o Qatar. En París podría liderar un proyecto en el que fracasaron estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani o Angel Di Maria. Varios medios han asegurado que en la reunión que mantendrán Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez cuando acabe la Copa Confederaciones, el portugués llegará con una oferta del PSG bajo el brazo. Los franceses podrían ofrecer 150 millones por el luso.

Verratti, el culebrón estival

También será largo el verano para el Barcelona en su pretensión de fichar a Marco Verratti. Al-Khelaifi quiere a los mejores y considera al italiano a uno de ellos, por lo que no le permitirá una salida. Así se lo manifestó en una reunión relámpago que mantuvieron el pasado jueves. En la misma también estuvo el director deportivo Antero Henrique. El jeque no solo vetó su salida después de que hace un año ampliará su contrato hasta 2021 y lo mejorara económicamente (percibe 6 millones de euros anuales), sino que le ofreció una mejora de 12 millones más para contentarle. No obstante, Verratti está empecinado en salir y medita seriamente declararse en rebeldía para forzar su traspaso.

Al-Khelaifi ya ha tenido varios enfrentamientos con el Barcelona. Ni siquiera cogió el teléfono cuando el club azulgrana quiso fichar a David Luiz, Marquinhos, Thiago Silva o Rabiot, aunque ninguno de ellos se mostró tan taxativo como Verratti. Es más, el jeque amenazó con tocar a Messi.

Y desafiando al Fair Play Financiero de la UEFA, las redes del PSG seguirán lanzándose este verano sobre las estrellas más deslumbrantes del momento. Kylian Mbappé está en el punto de mira del jeque, que está dispuesto a pagar 125 millones de euros al Mónaco, superando los 100 millones que pagó el United por Paul Pogba. Y aquí los caminos de PSG y Madrid vuelven a cruzarse, ya que el delantero francés es una de las peticiones que Zidane le ha hecho a Florentino.

Lo que está claro es que el PSG busca delantero porque, en el caso que le fallara la opción de hacerse con Cristiano o Mbappé, trataría de fichar a Sergio ‘Kun’ Agüero, que no entra en los planes del City de Pep Guardiola. Henrique ya ha mantenido contactos con el agente del argentino, Hernán Regue. En la recámara mantiene a futbolistas como James o Bale.