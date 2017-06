Entrenamiento de «Marines» para la selección de Inglaterra

La selección de Inglaterra quiere volver a ser grande. El Mundial de 1966, el único de su palmarés, queda ya muy lejos y en las islas no saben qué hacer para volver a la senda del éxito. Los grandes campeonatos se cuentan por decepciones y quieren cambiar la dinámica negativa.

Para lograrlo, el seleccionador inglés Gareth Southgate decidió someter a sus pupilos a un entrenamiento diferente. Radicalmente. Nada menos que un par de jornadas en el Centro de Entrenamiento del Comando Real de los Marines, trabajando con los métodos de este cuerpo de élite del ejército.

«Queríamos venir y poner a los chicos en un ambiente diferente, algo que no esperaban. Queríamos exponer a los chicos a un ambiente de élite, con una de las fuerzas de élite en el mundo. Queríamos que viesen que hay otro mundo. Estos tipos representan a la reina y al país. Nosotros hacemos lo mismo, pero las consecuencias del fracaso para los Royal Marines son mucho mayores. Eso nos da un buen contexto y comparación», argumentó Southgate sobre su iniciativa.

«Creo que el resultado más importante es que trabajamos como un equipo: el personal de apoyo y los jugadores. Hubo una verdadera conexión entre todos, además de que fue una gran experiencia para todos. Siempre estamos pensando en el fútbol y el mundo pequeño en el que estamos» añadió el seleccionador.

