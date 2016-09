Lío entre Touré y Guardiola

Una frase ha bastado para que Pep Guardiola no tenga en cuenta a uno de sus jugadores: «Espero que Guardiola tenga los huevos de decir que se ha equivocado humillando a un jugador de la categoría de Yaya Touré». La dijo Dimitri Seluk, el agente del exjugador de Costa de Marfil, después de que el técnico dejara a Touré fuera de la convocatoria del City para la Champions.

Guardiola ha sido muy contundente. «No puedo aceptar que cuando un jugador no juega, su agente vaya a los medios y hable de esta forma. Fue muy difícil para mí dejar fuera a Tuoré, porque sé que es un buen chaval», comentó en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Swansea. «Hasta que su representante no pida perdón, Touré no volverá al equipo. Cuando salga, se disculpe con el Manchester City y también a sus compañeros, Touré volverá y partirá con las mismas opciones para jugar que el resto», añadió.

Escasas horas ha tardado Seluk en contestar al extécnico del Barcelona y esclarecer el origen del lío Touré-Guardiola. «Me disculparé con Guardiola cuando él se disculpe con Manuel Pellegrini por lo que le hizo», declaraba a Sky Sports. «Yo vivo en Europa, por lo que puedo decir lo que me gusta y Guardiola no me puede parar».

Cabe recordar que Guardiola ya pidió disculpas al técnico chileno el pasado mes de enero por ser «responsable» del fin de ciclo de Pellegrini en el City al anunciar su contratación por el club inglés. Lo hizo público antes de que el chileno decidiera si quería o no continuar en el equipo una temporada más. «Lo siento. Normalmente, en mi carrera como entrenador y como jugador, yo respeto mucho a mis compañeros, así que lo siento. No era mi intención».