Emotivo y doloroso adiós de Defoe a su amigo Bradley

La muerte del niño Bradley Lowery, que durante años luchó contra un cáncer muy raro de carácter terminal, ha hecho mella en el internacional inglés Jermaine Defoe que vivió junto al pequeño gran parte de su enfermedad.

El inevitable desenlace ha dejado tocado al futbolista, que tras unos días alejado del mundo, ha publicado un emotivo mensaje dedicado al joven aficionado fallecido hace unos días.

«Adiós, amigo mío. Te echaré mucho de menos. Me siento tan afortunado de que Dios te llevara a mi vida y por los maravillosos momentos que he vivido contigo... por eso me siento agradecido. Nunca jamás olvidaré la forma en la que me miraste cuando te conocí por primera evz, el genuino amor que había en esos preciosos ojos. Es difícil encontrar palabras para expresar lo que significas para mí. La manera en la que decías mi nombre, tus pequeñas sonrisas cuando las cámaras aparecían como si fueras una pequeña superestrella y el amor que sentía cuando estaba contigo. Tu coraje y valentía seguirán inspirándome para el resto de mi vida. Nunca sabrás cómo de diferente me has hecho como persona. Dios te tiene en sus brazos y yo siempre te llevaré en mi corazón. Duerme en paz, pequeño. Mi mejor amigo», reza el mensaje publicado en las redes sociales.