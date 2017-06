Emotivo homenaje en el Francia-Inglaterra

El fútbol es euforia, derrota, victoria, goles y rivalidad. Pero también es un punto de encuentro entre personas que defienden camisetas distintas. Y que se juntan para celebrar o para honrar situaciones que trascienden más allá de los tres puntos. En el partido amistoso entre Francia e Inglaterra se vivió uno de esos momentos de emoción que poco tienen que ver con el balón.

Antes de que comenzara el encuentro, las dos aficiones guardaron un emotivo minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los últimos atentados que azotan Europa, especialmente cruel el de Manchester, pero también el de París o Niza hace unos meses.

Justo después, las aficiones cantaron «Don't look back in anger» para honrar a las víctimas y a sus familias

CLASS: "Don't Look Back In Anger" performed before France v England.



Incredible moment



