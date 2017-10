La Liga El emotivo gesto del Éibar con los refugiados El club vasco, a través de su Fundación, ha mandado un paquete de ayuda muy especial a los campos de refugiados griegos

EFE

El Éibar ha enviado su excedente de ropa de la pasada temporada 2016-17 a Grecia, donde diferentes organizaciones y voluntarios independientes desarrollan programas de ayuda a refugiados sirios que han emigrado a Europa.

Según informó este martes el club armero, que realiza esta acción social tradicionalmente a través de su fundación, la ropa donada forma parte de programas sociales y educativos, basados en la práctica del deporte, puestos en marcha en campos de refugiados en las localidades griegas de Atenas y Skaramagas.

Junto a la Asociación de Intervención Social guipuzcoana Koloreak Haizean participan otras como Holes in the Borders o Acciò Solidaria Mediterránea, para, a través del proyecto 'Alternativa Habitacional', facilitar hogares dignos y organizar actividades que aparten de las problemáticas de la calle a jóvenes no acompañados que se han visto obligados a huir de sus países.

"Esta acción se enmarca dentro de las desarrolladas por la Fundación Éibar a favor de la ayuda a colectivos de refugiados y participando de manera activa en la campaña internacional #WelcomeRefugees", remarcó el conjunto guipuzcoano.