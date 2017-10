Holanda El emocionante apoyo de la afición del Willem II a Fran Sol tras conocerse su tumor El delantero español, que vive su segunda campaña en el equipo holandés, es uno de los más queridos por sus hinchas y tiene su propio cántico

S. D.

@abc_deportes 30/10/2017 17:05h Actualizado: 30/10/2017 17:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Detectan un tumor a Fran Sol

El pasado jueves la brillante carrera de Fran Sol en la Eredivisie, la liga holandesa, sufrió un repentino frenazo. Su equipo, el Willem II, confirmó a través de sus perfiles en las redes sociales que habían detectado al delantero un tumor testicular y que sería operado de inmediato. La noticia produjo una fuerte impresión a los aficionados de la liga holandesa y, sobre todo, a los de su club.

Pese a ser solo su segunda temporada con la camiseta del Willem II, el madrileño (13-03-1992) es uno de los futbolistas más queridos por sus hinchas. En el país de los delanteros, su entrega y su capacidad anotadora, demostrada desde el primer momento, le han hecho ganarse su cariño. Hasta tal punto que la grada del 'Koning Willem II Stadion' de Tilburg, con capacidad para 14.000 espectadores, tiene un cántico exclusivo para él.

Fruto de esta estrecha relación surgió el emocionante homenaje que los seguidores del Willem II quisieron rendirle a su goleador en su peor momento. Coincidiendo con el dorsal que Fran porta en el equipo, en el minuto nueve del partido que disputaron este sábado ante el Ajax de Amsterdam, los aficionados de uno de los fondos exhibieron multitud de banderas españolas y una pancarta de ánimo al futbolista madrileño, que acababa de pasar por el quirófano para operarse de su tumor testicular.

El delantero Fran Sol fue diagnosticado con cáncer testicular. Así lo homenajeó la hinchada del Willem II en el minuto "9". Gran gesto. pic.twitter.com/xb7Oyt7HRA — Gastón Ninin (@niningaston) 28 de octubre de 2017

Los hinchas desearon una pronta recuperación al español, que ya recuperándose de la intervención, pudo observar también el cariño de sus compañeros de vestuario solo unos minutos antes, cuando saltaron al terreno de juego con camisetas en su apoyo, con su foto y el mensaje «Mucha fuerza, estamos contigo».

Tras comprobar una vez más, quizás la más importante, el enorme cariño de sus aficionados, el propio Fran tomó la palabra a través de las redes sociales para mostrar su agradecimiento: «No puedo decir nada sobre esto. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este club y tener compañeros así. Para mí el partido de hoy fue muy bueno y peleásteis como guerreros, no os preocupéis por el resultado. Volveré lo antes posible para ayudar en nuestro objetivo. Lo siento por no poder responder a todos los mensajes, pero los he leído todos y me han dado mucha fuerza».