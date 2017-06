TV3 emite un anuncio antimadridista para promocionar la final de la Champions

La polémica está servida. TV3, que emitirá la final de la Champions de este próximo sábado entre el Real Madrid y la Juventus de Turín, ha lanzado un anuncio para promocionar el partido que no ha dejado indiferente a nadie. Si lo que el ente catalán pretendía es que el anuncio tuviera repercusión, lo ha logrado. Y lo cierto es que no ha sentado nada bien entre los seguidores del club blanco. TV3 muestra claramente su preferencia por la Juventus, equipo por el que se decanta a pesar de que se enfrenta a un rival español.

«Sólo hay once hombres capaces de evitar lo inevitable. Once hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al todopoderoso conjunto blanco. Hombres jóvenes tocados por una varita mágica. Hombres viejos bregados en mil batallas, que beben el elixir de la juventud eterna. En Europa sólo hay once hombres capaces de voltear la historia», se puede escuchar en un anuncio trufado de imágenes de ambos equipos. Hay que tener en cuenta que una victoria en Cardiff supondría la duodécima Copa de Europa para el Real Madrid, la tercera en los últimos cuatro años después de los triunfos cosechados en Lisboa y Milán.

Desde el entorno azulgrana se espera el encuentro con temor, ya que una victoria del Madrid restaría aún mucho más mérito a la temporada realizada por los de Luis Enrique. Hay que recordar que la pasada temporada, en la que el Barcelona conquistó el doblete, el triunfo de los blancos en la final minusvaloró la gesta azulgrana.

El precedente de las «hienas»

Este no es el primer encontronazo que tienen TV3 y el Madrid o sus seguidores. En 2013, coincidiendo con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Madrid y Barcelona, TV3 emitió un vídeo en el que comparaba a jugadores del equipo blanco con hienas, lo que provocó una demanda del club merengue. En aquel vídeo se alternaban imágenes violentas de jugadores del Madrid con otras de National Geographic en la que un grupo de hienas cazaban un ñu. La imagen final era la de Pepe caracterizado como Hannibal Lecter, el psicópata de la película «El silencio de los corderos».

El Madrid reclamó seis millones de euros en su demanda al considerar que las imágenes eran denigrantes, vejatorias y que excedían el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó la demanda y argumentó que el vídeo no había excedido los límites admisibles por los usos sociales en ese tipo de programas deportivos.