Dugarry critica duramente a Verratti y pone en duda su profesionalidad

Christophe Dugarry, ex jugador francés del Barcelona, se ha despachado a gusto con Marco Verratti, al que critica por la actitud que está tomando para poder fichar por el club catalán. El que fuera internacional francés es ahora comentarista en la emisora francesa RMC Sport y se ha servido de sus micrófonos para atacar al italiano. Dugarry pone en tela de juicio la calidad del centrocampista, le acusa de pesetero y duda de su profesionalidad en unos comentarios que no han tardado en ser respondidos por el agente del jugador del PSG, Donato di Campli.

«Estoy sorprendido, porque Verratti lo es todo menos un gran jugador. Es un buen jugador, pero ¿qué ha hecho Verratti?», se pregunta el ex futbolista azulgrana, que criticó duramente la evolución contractual del italiano en el PSG desde que recalara en París en 2012. «Cada seis meses aparece en los medios pidiendo un aumento de sueldo», apuntó, para recordar que ha tenido cinco mejoras de contrato en los últimos cinco años. Hay que recordar que Verratti empezó cobrando 850.000 euros hace cinco temporadas y ha ido progresando en el escalón salarial hasta llegar a los seis millones que percibe actualmente y que le ha llevado a prolongar su vinculacion con el PSG hasta 2021.

De todas formas, las críticas de Dugarry no cesaron ahí y elevó el tono de su discurso sembrando dudas sobre el tipo de vida que lleva el italiano fuera de los terrenos de juego. «A menudo está lesionado porque su forma de vida no es la más correcta», selañó. Y acabó destacando que Verratti aún no está preparado para dar el salto al Barça: «Dado el rendimiento que está ofreciendo, aún tendría que quedarse en el PSG antes de ir al Barça». Sus críticas se ampliaron al Barcelona: «Creo que la forma de actuar del Barça no está siendo clara», soltó en referencia a la petición del club azulgrana para que Verratti presione al PSG para que permita su salida.

Su agente responde

La respuesta por parte del entorno del jugador no se ha hecho esperar. En este caso ha sido el representante de Verratti, Donato di Campli, el que ha salido al paso y se ha mostrado igual de duro que el propio ex jugador francés. «Estimado Dugarry, en Italia serás recordado por los desfiles de moda y las fiestas a base de Pepsi y no por haber jugado al fútbol... ¿Quién eres tú para hablar?», soltó el agente.