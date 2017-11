Fútbol El drama familiar de Adebayor: «Me dieron ganas de sucidarme varias veces» El futbolista togolés confiesa las miseras solicitudes que le llegaban de África de personas de su propia sangre

17/11/2017 16:41h Actualizado: 17/11/2017 16:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para muchas estrellas del fútbol, su vida no es tan feliz y dichosa como cuando están de corto sobre un terreno de juego. Sucede en bastantes ocasiones con jugadores africanos, cuyos humildes orígenes le juegan malas pasadas, como le ha sucedido a Emmanuel Adebayor, el actual jugador del Istanbul Basaksehir y ex de Real Madrid, Arsenal Tottenham y City.

«Me lo he guardado años y años, pero me dieron ganas de suicidarme en varias ocasiones. Me siento aliviado de confesarlo. Las cosas son difíciles de soportar cuando trabajas duro para sacar a tu familia de la pobreza, pero aún así se oponen a ti. Siempre les he dicho a mis hermanos menores que hemos sido manipulados por nuestras familias. Estoy disgustado de que las cosas hayan llegado a esta altura», explica el ariete africano en una entrevista en la prestigiosa revista francesa «So Foot».

Adebayor relata que desde que se convirtió en una estrella del fútbol, ha sido chantajeado en numerosas ocasiones por su propia familia y que esta que solo ha mostrado interés en él por motivos economicos: «Me llaman de vez en cuando, pero no para preguntar cómo estoy, sino para exigir dinero. Así fue después de mi lesión en el tendón de la corva cuando jugaba en el Tottenham. Me llamaron mientras me realizaban una prueba para preguntarme si podía pagar las tasas escolares de un niño. ¡Al menos pregúntame primero cómo estoy antes de pedirme dinero! Por eso, a menudo cambio mi número de teléfono para que mi familia no pueda contactarme».